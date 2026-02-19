Изнасилование несовершеннолетней во время оккупации Херсонщины: военнослужащего РФ будут судить за военное преступление
В суд направлено обвинительное заключение в отношении военнослужащего 126-й отдельной гвардейской Горловской Краснознаменной ордена Суворова бригады береговой обороны ВС РФ (воинская часть № 12676).
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В феврале 2022 года военные РФ оккупировали один из населенных пунктов Херсонской области. 3 января 2023 года обвиняемый, вместе с другим военным, угрожая огнестрельным оружием, остановил 15-летнюю местную жительницу. Оккупанты проверили личные вещи девушки и силой заставили сесть в авто.
Военные РФ вывезли несовершеннолетнюю в частный дом, где один из них остался снаружи контролировать ситуацию, а обвиняемый - изолировал девушку в доме.
Под угрозой оружия, оказывая психологическое давление, оккупант изнасиловал ее. После этого потерпевшая еще некоторое время была заложницей вооруженного военного, который продолжал запугивать ее.
Подозрение
Отмечается, что в мае 2024 года ему сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
