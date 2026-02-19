Изнасилование несовершеннолетней во время оккупации Херсонщины: военнослужащего РФ будут судить за военное преступление

В суд направлено обвинительное заключение в отношении военнослужащего 126-й отдельной гвардейской Горловской Краснознаменной ордена Суворова бригады береговой обороны ВС РФ (воинская часть № 12676).

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

В феврале 2022 года военные РФ оккупировали один из населенных пунктов Херсонской области. 3 января 2023 года обвиняемый, вместе с другим военным, угрожая огнестрельным оружием, остановил 15-летнюю местную жительницу. Оккупанты проверили личные вещи девушки и силой заставили сесть в авто.



Военные РФ вывезли несовершеннолетнюю в частный дом, где один из них остался снаружи контролировать ситуацию, а обвиняемый - изолировал девушку в доме.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Покровске оккупанты жестоко расправились с семьей, которая осталась в городе: мужчину убили, женщину изнасиловали. ВИДЕО

Под угрозой оружия, оказывая психологическое давление, оккупант изнасиловал ее. После этого потерпевшая еще некоторое время была заложницей вооруженного военного, который продолжал запугивать ее.

Подозрение

Отмечается, что в мае 2024 года ему сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте: На сегодняшний день идентифицированы 211 военнослужащих ВС РФ, совершавших зверства в Буче, - Кравченко