Новости Военные преступления россиян
3 797 20

"Насчитал пять трупов. Все - гражданские": жители Константиновки под атаками российских дронов бегут в Краматорск. ВИДЕО

Дорога между Константиновкой и Краматорском превратилась в очередную "дорогу смерти". Как сообщает Цензор.НЕТ, мирные жители, пытающиеся выехать из-под обстрелов "русского мира", становятся мишенями для прицельных атак российских беспилотников.

Армия Путина, которая на бумаге пришла "освобождать" Донбасс, на практике устраивает охоту на гражданские автомобили и пешеходов.

Террор против гражданских: реальность Константиновки

  • Свидетельства очевидцев: Люди, которым удалось прорваться в соседний Краматорск, рассказывают об ужасных картинах вдоль трассы. "По дороге насчитал пять трупов. Все - гражданские", - делится житель, который только что покинул опасную зону.

  • Охота дронами: Российские террористы используют FPV-дроны и сбросы с БПЛА для ударов по частным автомобилям эвакуации. Оккупанты видят, что в машинах нет военных, но сознательно нажимают на кнопку спуска.

  • Гуманитарная катастрофа: Константиновка ежедневно страдает от КАБов, артиллерии и ракетных ударов. Из-за приближения линии фронта город остается без коммуникаций, а эвакуация становится все более рискованной.

Смотрите: 14 км пешком под дронами и КАБами: как выглядит "дорога жизни" в Константиновку. ФОТОрепортаж

Также читайте: В Покровске оккупанты жестоко расправились с оставшейся в городе семьей: мужчину убили, женщину изнасиловали. ВИДЕО

Автор: 

Краматорськ (426) Донецкая область (5672) Краматорский район (1001) Покровский район (1543) Константиновка (465)
Топ комментарии
+7
Виборці зеленського шукають юзіка з приблудами95 і жидкова!?!?
27.02.2026 10:51 Ответить
+7
дуже зручно - всіх кого там кинули можна записувати у ждуни.
27.02.2026 11:17 Ответить
+4
З 2022 нічого не зрозуміли?
27.02.2026 11:05 Ответить
Виборці зеленського шукають юзіка з приблудами95 і жидкова!?!?
27.02.2026 10:51 Ответить
Виборці зеленського по всій країні живуть ..ця потвора перемогла в усіх регіонах крім Львівшини.
27.02.2026 11:13 Ответить
Там голосували спочатку за Бойка та потім проти Порошенка, а не конкретно за Зе.
27.02.2026 11:18 Ответить
З 2022 нічого не зрозуміли?
27.02.2026 11:05 Ответить
Чого сиділи до кінця, невже ждуни до яких почало доходити?
27.02.2026 11:09 Ответить
дуже зручно - всіх кого там кинули можна записувати у ждуни.
27.02.2026 11:17 Ответить
Ще багато чоловіків призовного віку, які більш бояться ТЦК ніж загинути під завалами
27.02.2026 11:19 Ответить
Я не стверджую, а запитую. Розумію що старшим людям важко кудись виїжджати, але ж сидіти під обстрілаи не легше.
27.02.2026 11:20 Ответить
Можливо вони вірили що їх захистять,
27.02.2026 11:24 Ответить
Нікого не кинули. В усіх прифронтових містах проводилася евакуація, працювали відповідні служби, було б бажання. А навіть і без евакуації, якшо ти здоровий дорослий дядько, ти не можеш спакувати свою родину і вивезти в більш безпечне місце? Деякі унікали по подвалах з дітьми никалися "штоб к хахлам нє угналі". То хто їм тепер винуватий? Порошенко?
27.02.2026 11:39 Ответить
А ті, які тікають за кордон, або ховаються у шафах, і теж "ждуть", коли інші здобудуть перемогу...Хіба вони не "ждуни"? Яка різниця між ними?
27.02.2026 11:36 Ответить
Різниця є, одні своє життя рятують, а другі своє життя не цінять, сидять під обстрілами.
Жінки з дітьми не рахуються, бо немає нічого важливішого для матері як порятунок своїх дітей.
27.02.2026 11:48 Ответить
З одного боку згодна, а з іншого, як можна засуджувати людей, не знаючи справжніх причин, докоряти и злорадіти мол так їм і потрібно...
27.02.2026 11:56 Ответить
Я не докоряю і не злорадію, я просто не розумію як так можна.
27.02.2026 12:09 Ответить
Не ображайтесь. Багато хто не розуміє, як так можна, взагалі у всьому, що у нас відбувається...
27.02.2026 12:18 Ответить
перша жінка- не дочекалась "асвабадителей", зрозуміла, що можуть замочити свої братушки
27.02.2026 11:14 Ответить
треба було сидіти довше, якути з бурятами хлєбушка принесуть..
27.02.2026 11:26 Ответить
А чо тікають? Зачекайте ще трохи. Пару місяців і вас "освободять".
27.02.2026 11:34 Ответить
З-за кордону звісно краще розказувати як їм бути.
27.02.2026 11:43 Ответить
брат з тих місць нещодавно росказував бувальщину: один дебіл іскрєННє вболівав за кацапів (там й дОсі є такі упороті ідіоти) і одного разу прямо у його квартиру завітав кацапський дрон, в результаті - хати нема і того "приколіста-какаразніци" також..
дехто з дуже розумних жлобів просто невиліковні.. нажаль..
27.02.2026 12:03 Ответить
 
 