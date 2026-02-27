"Насчитал пять трупов. Все - гражданские": жители Константиновки под атаками российских дронов бегут в Краматорск. ВИДЕО
Дорога между Константиновкой и Краматорском превратилась в очередную "дорогу смерти". Как сообщает Цензор.НЕТ, мирные жители, пытающиеся выехать из-под обстрелов "русского мира", становятся мишенями для прицельных атак российских беспилотников.
Армия Путина, которая на бумаге пришла "освобождать" Донбасс, на практике устраивает охоту на гражданские автомобили и пешеходов.
Террор против гражданских: реальность Константиновки
Свидетельства очевидцев: Люди, которым удалось прорваться в соседний Краматорск, рассказывают об ужасных картинах вдоль трассы. "По дороге насчитал пять трупов. Все - гражданские", - делится житель, который только что покинул опасную зону.
Охота дронами: Российские террористы используют FPV-дроны и сбросы с БПЛА для ударов по частным автомобилям эвакуации. Оккупанты видят, что в машинах нет военных, но сознательно нажимают на кнопку спуска.
Гуманитарная катастрофа: Константиновка ежедневно страдает от КАБов, артиллерии и ракетных ударов. Из-за приближения линии фронта город остается без коммуникаций, а эвакуация становится все более рискованной.
