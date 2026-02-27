"Насчитал пять трупов. Все - гражданские": жители Константиновки под атаками российских дронов бегут в Краматорск. ВИДЕО

Дорога между Константиновкой и Краматорском превратилась в очередную "дорогу смерти". Как сообщает Цензор.НЕТ, мирные жители, пытающиеся выехать из-под обстрелов "русского мира", становятся мишенями для прицельных атак российских беспилотников.

Армия Путина, которая на бумаге пришла "освобождать" Донбасс, на практике устраивает охоту на гражданские автомобили и пешеходов.

Террор против гражданских: реальность Константиновки

Свидетельства очевидцев: Люди, которым удалось прорваться в соседний Краматорск, рассказывают об ужасных картинах вдоль трассы. "По дороге насчитал пять трупов. Все - гражданские", - делится житель, который только что покинул опасную зону.

Охота дронами: Российские террористы используют FPV-дроны и сбросы с БПЛА для ударов по частным автомобилям эвакуации. Оккупанты видят, что в машинах нет военных, но сознательно нажимают на кнопку спуска.

Гуманитарная катастрофа: Константиновка ежедневно страдает от КАБов, артиллерии и ракетных ударов. Из-за приближения линии фронта город остается без коммуникаций, а эвакуация становится все более рискованной.

Смотрите: 14 км пешком под дронами и КАБами: как выглядит "дорога жизни" в Константиновку. ФОТОрепортаж

Также читайте: В Покровске оккупанты жестоко расправились с оставшейся в городе семьей: мужчину убили, женщину изнасиловали. ВИДЕО