Підрив окупантами дамби біля Костянтинівки: Лубінець направив листи до ООН

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листи до ООН з вимогою зафіксувати факт підриву російськими військами дамби поблизу Костянтинівки Донецької області. Омбудсмен закликає надати чітку міжнародну правову оцінку діям держави-агресора.

Про це Лубінець повідомив у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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РФ створює гуманітарну катастрофу

"Росія вкотре свідомо створює загрозу гуманітарної катастрофи. Цього разу — росіяни опублікували кадри знищення дамби поблизу Костянтинівки на Донеччині. До чого це може призвести ? До підтоплення населених пунктів, руйнування критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення, знищення доріг і мостів. До втрати людьми домівок і засобів до існування. До отруєння ґрунтів і води, загибелі цілих екосистем. Росіяни граються життями людей, ніби їм можна все. Ніби ніколи не буде покарання. Невже цього мало світовій спільноті, щоб подивитися правді в очі? Невже агресору можна все? Ми добре памʼятаємо, до яких наслідків призвів підрив Каховської ГЕС", - написав уповноважений.

Звернення до ООН

Лубінець нагадав, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, дамби користуються особливим захистом. Їх знищення категорично заборонене. Такі дії Росії — це воєнний злочин і грубе порушення Женевських конвенцій.

Омбудсмен направив відповідні листи до ООН з вимогою зафіксувати цей факт і надати чітку міжнародну правову оцінку діям держави-агресора.

"Світ не має права мовчати. Безкарність за подібні злочини означає нові трагедії. Росія повинна відповідати за кожен свій злочин", - наголосив він.

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Що передувало

Нагадаємо, що напередодні проєкт DeepState повідомляв, що російські окупаційні війська знищили дамбу в районі населеного пункту Осикове на Донеччині, застосувавши керовану авіаційну бомбу.

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