Доба на Донеччині: троє загиблих, удари дронів по Слов’янську та Краматорську. ФОТО
Росіяни 14 разів за добу атакували населені пункти Донеччини. У Краматорську загинули двоє людей, у Дружківці є поранені. Пошкоджено будинки та інфраструктуру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район
У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 3 будинки, ще 2 у Торецькому.
Краматорський район
У Краматорську загинули 2 людини. В Андріївці пошкоджено 2 будинки. У Дружківці поранено 4 людини, в Олексієво-Дружківці 1 людина загинула.
Пізно ввечері 1 березня Слов'янськ вкотре зазнав ворожих атак із використанням БПЛА "Італмас" і "Герань-2".
"Влучання на території комунального підприємства і навчального закладу. Пошкоджено комунальне підприємство, котельня, 3 багатоповерхівки", - повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
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