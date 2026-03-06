Россияне атаковали дронами Киевщину: есть повреждения в двух районах
Вечером 6 марта российские войска атаковали ударными беспилотниками Киевщину. Зафиксированы повреждения в Бучанском и Вышгородском районах.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
Повреждения
- В Бучанском районе повреждены частный дом и автомобиль.
- В Вышгородском районе — частный дом и хозяйственные постройки.
"Повреждения незначительные. Людям, чье жилье пострадало, будет оказана вся необходимая помощь", - заявил чиновник.
Калашник добавил, что на данный момент информации о пострадавших нет.
Атака дронов
Ранее сообщалось, что вечером 6 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.
