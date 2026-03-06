РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7442 посетителя онлайн
Новости Атака БпЛА на Киевщину
570 0

Россияне атаковали дронами Киевщину: есть повреждения в двух районах

Атака БПЛА на Киевскую область: в двух районах области зафиксированы повреждения

Вечером 6 марта российские войска атаковали ударными беспилотниками Киевщину. Зафиксированы повреждения в Бучанском и Вышгородском районах.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Повреждения

  • В Бучанском районе повреждены частный дом и автомобиль.
  • В Вышгородском районе — частный дом и хозяйственные постройки.

"Повреждения незначительные. Людям, чье жилье пострадало, будет оказана вся необходимая помощь", - заявил чиновник.

Калашник добавил, что на данный момент информации о пострадавших нет.

Читайте также: Враг атаковал Киевскую область: пострадали два человека, горел дом

Атака дронов

Ранее сообщалось, что вечером 6 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.

Смотрите также: Расстреляли мирного жителя в Гостомеле: сообщено о подозрении трем военным РФ. ФОТО

Автор: 

Киевская область (1140) атака (846) Бучанский район (117) Вышгородский район (68)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 