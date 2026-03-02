Расстреляли мирного жителя в Гостомеле: сообщено о подозрении трем военным РФ. ФОТО

Трем военнослужащим РФ, которые в марте 2022 года, во время оккупации Гостомеля, выполнили преступный приказ своего командира - убить гражданского человека, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Национальную полицию Украины.

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Что известно

Командир штурмовой роты приказал подчиненным расстрелять безоружного мужчину, который был в гражданской одежде и не имел никакого отношения к боевым действиям. Оккупанты остановили его на улице и выстрелили из автоматического оружия. Мужчина погиб на месте от ранения в голову. Установлено, что все трое военных точно знали, что перед ними был мирный житель.

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Как рассказали в Нацполиции, во время временной оккупации Киевской области в марте 2022 года около двадцати гражданских скрывались в одном из частных домов на территории города Буча, ожидая возможности эвакуации в столицу. Среди них был и 41-летний местный житель, который на собственном автомобиле пытался обеспечивать людей самым необходимым для выживания.

Отняли авто, избили и расстреляли

Воспользовавшись относительным затишьем в небе, мужчина в один из дней отправился в Гостомель, чтобы пополнить запасы. Там его на обустроенных российских позициях остановили российские военные. Оккупанты отобрали у мужчины автомобиль для собственных нужд. Оставшись без средства передвижения, мужчина решил возвращаться домой пешком. Двигаясь вдоль железнодорожных путей, мужчина снова наткнулся на военнослужащих РФ. Они задержали его и начали жестоко избивать. Впоследствии российские военные обратились к своему командиру с вопросом, что делать с гражданским дальше. Тот отдал преступный приказ о ликвидации мужчины.



Двое военных из автоматов без предупреждения расстреляли задержанного. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Его тело оставалось на железнодорожных путях до деоккупации Киевской области украинскими войсками.

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Оккупанты идентифицированы

Полицейские идентифицировали российских военных, причастных к совершению военного преступления. Установлено, что:

Приказ на убийство отдал 24-летний командир штурмовой роты 234 десантно-штурмового полка 76 десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ.

Непосредственными исполнителями расстрела стали двое его подчиненных - 33-летний старший сержант и 19-летний ефрейтор.

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Подозрения

Сообщается, что в рамках расследования проведены осмотры места происшествия, ряд судебно-медицинских и генетических экспертиз, эксгумация, анализ мобильных данных, допросы свидетелей и опознание.

На основании собранных доказательств командиру штурмовой роты и двум его подчиненным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления). В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлениям против гражданского населения.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненного заключения

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