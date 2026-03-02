Розстріляли мирного мешканця у Гостомелі: повідомлено про підозру трьом військовим РФ. ФОТО

Трьом військовослужбовцям РФ, які у березні 2022 року, під час окупації Гостомеля, виконали злочинний наказ свого командира - убити цивільну людину, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора та Національну поліцію України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Командир штурмової роти наказав підлеглим розстріляти беззбройного чоловіка, який був у цивільному одязі та не мав жодного стосунку до бойових дій. Окупанти зупинили його на вулиці та вистрілили з автоматичної зброї. Чоловік загинув на місці від поранення в голову. Встановлено, що всі троє військових точно знали, що перед ними був мирний житель.

Також читайте: Підрив Гостомельського моста: як сапери Захар Квасний та Роман Шиманський зупинили росіян під Києвом

Як розповіли у Нацполіції, під час тимчасової окупації Київщини у березні 2022 року близько двадцяти цивільних переховувалися в одному з приватних будинків на території міста Буча, очікуючи можливості евакуації до столиці. Серед них був і 41-річний місцевий житель, який на власному автомобілі намагався забезпечувати людей найнеобхіднішим для забезпечення виживання.

Відібрали авто, побили та розстріляли

Скориставшись відносним затишшям у небі, чоловік в один із днів вирушив до Гостомеля, щоб поповнити запаси. Там його на облаштованих російських позиціях зупинили російські військові. Окупанти відібрали у чоловіка автомобіль для власних потреб. Залишившись без засобу пересування, чоловік вирішив повертатися додому пішки. Рухаючись вздовж залізничних колій, чоловік знову натрапив на військовослужбовців рф. Вони затримали його та почали жорстоко бити. Згодом російські військові звернулися до свого командира із запитанням, що робити з цивільним далі. Той віддав злочинний наказ на ліквідацію чоловіка.



Двоє військових з автоматів без попередження розстріляли затриманого. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Його тіло залишалося на залізничних коліях до деокупації Київської області українськими військами.

Також читайте: Оголошено підозри 5 російським окупантам, які стратили 17 цивільних у Бучі, - ГУР

Окупантів ідентифіковано

Поліцейські ідентифікували російських військових, причетних до скоєння воєнного злочину. Встановлено, що:

Наказ на вбивство віддав 24-річний командир штурмової роти 234 десантно-штурмового полку 76 десантно-штурмової дивізії повітрянодесантних військ зс рф.

Безпосередніми виконавцями розстрілу стали двоє його підлеглих - 33-річний старший сержант та 19-річний єфрейтор.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція Київщини повідомила про підозру окупанту за розстріл людей у авто в Гостомелі. ФОТО

Підозри

Повідомляється, що в межах розслідування проведено огляди місця події, низку судово-медичних та генетичних експертиз, ексгумацію, аналіз мобільних даних, допити свідків і впізнання.

На підставі зібраних доказів командиру штурмової роти та двом його підлеглим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Наразі проводяться подальші заходи зі встановлення інших осіб, причетних до злочинів проти цивільного населення.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді до п’ятнадцяти років увʼязнення або довічного позбавлення волі

Читайте: Окупанти вбили 358 цивільних у Бучі, у чоловіка стріляли щонайменше 16 разів за відмову виконати наказ військового РФ, - Офіс генпрокурора