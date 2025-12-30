Подрыв Гостомельского моста: как саперы Захар Квасный и Роман Шиманский остановили россиян под Киевом

Фото: Колаж Kyiv Post

Двое саперов — 22-летний Захар Квасный и 37-летний Роман Шиманский — отдали свою жизнь, чтобы защитить Киев от российских оккупантов 25 февраля 2022 года. На восстановленном Гостомельском мосту нет ни одного упоминания об их подвиге.

Подрыв Гостомельского моста — почему это было необходимо

Когда 24 февраля 2022 года генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич приехал вечером на северо-запад от столицы, чтобы оценить ситуацию, он понял, что имеет совсем небольшое количество личного состава, чтобы сдержать противника. Только подрыв моста мог остановить вражеские колонны, которые массово устремились на столицу.

В одном из интервью он отметил:"Проход противника через мост означал бы, что они заходили в лесную зону перед Киевом и практически ставили бы под вопрос оборону Киева в целом, нарушали целостность обороны".

Анатолий Баргилевич позвонил командующему сухопутными войсками обороны Киева Александру Сырскому, охарактеризовал ситуацию и попросил взрывчатку для подрыва моста. На эту операцию выделили грузовик со взрывчаткой.

Подвиг двух саперов

Колонну военной техники оккупантов, которая шла на Киев, 25 февраля утром останавливали на Гостомельском мосту военные из инженерно-саперного взвода 70-го отдельного полка Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины.

"Был приказ выдвинуться к Гостомельскому мосту и уничтожить его, чтобы сделать невозможным продвижение врага дальше в сторону Киева. Они уже находились в районе Гостомельского аэропорта. Эту задачу мы и выполнили. Оттуда еще несколько наших колонн вышло. То есть со стороны Гостомеля уже наших не оставалось — там был враг. Уничтожили мост, уничтожили вражескую колонну, которая уже двигалась по нему на Киев, но дальше этих рубежей они продвинуться не могли...

И здесь самая большая заслуга ребят, которые погибли. Это был командир, молодой лейтенант Захар Квасный. Даже года не прошло, как он выпустился из Академии. На нем была вся ответственность за эту операцию. Это нужно организовать — сколько, чего, куда заложить, провести сеть и сделать все безошибочно. Потому что второго шанса у нас не было бы что-то переделать. Мост должен был быть уничтожен за один раз. Он смог все это организовать. Это было его первое боевое задание. Самое серьезное боевое задание. То есть, если бы мы его не выполнили, то они бы прорвались в Киев, — рассказывает тогдашний командир отделения Александр Дубчак.

Захар Квасный. Фото из семейного архива.

Он рассказывает, что командир инженерно-саперного взвода 70 отдельного полка Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины, старший лейтенант Захар Квасный все организовал, людей эвакуировал в безопасное место.

Младший сержант Роман Шиманский к тому времени имел большой боевой опыт со времен АТО и множество выполненных боевых заданий. На нем тогда была задача нажать кнопку, чтобы произошел подрыв моста. То есть самый ответственный момент поручили ему.

"Будем помнить о ребятах. Почему так получилось, что именно они двое погибли? Так вообще не должно было быть, но когда уже все готово к подрыву, то остается двое: командир и с ним один человек. Соответственно, остался командир Захар и остался Роман — как один из самых опытных саперов. И это было добровольно. Захар спросил: "Кто остается?" Роман: "Я остаюсь!" Там вопросов вообще не было. И они погибли, но мост взорвали. Колонну разделили надвое, и русские были уничтожены. При отходе, а ребята отходили с боем, они и погибли", — добавляет Дубчак.

Роман Шиманский. Фото из семейного архива

Присвоение званий Героев Украины

Созданные в 2023 году петиции о присвоении им званий Героев Украины набрали более 25 тысяч голосов. В электронной петиции по Захару Квасному указано:

"25 февраля 2022 года группа под руководством старшего лейтенанта Квасного Захара Андреевича была отправлена на окраину города Киева для выполнения боевого задания — обезвредить мост в районе н. п. Горенка, чтобы перерезать путь, по которому противник планировал войти непосредственно в город Киев. Старший лейтенант Квасный Захар взял на себя ответственность и пошел на личную жертву, выполнил поставленную боевую задачу, взорвав мост ценой собственной жизни.

Во время подрыва моста завязался тяжелый бой с войсками захватчиков, на установленное место сбора старший лейтенант Квасный не вернулся. После затяжного боя войска РФ были вынуждены отступить с большими потерями, так и не войдя в город Киев. Связь с Захаром была потеряна 25 февраля 2022 года. До сегодняшнего дня точно неизвестно его местонахождение после выполнения задания".

На вебсайте Официального интернет-представительства Президента Украины в ноябре 2023 года указаны причины отказа в присвоении званий Героя Украины обоим саперам:

"По результатам комплексного рассмотрения ... экспертной группой соответствующих материалов установлено, что на основании представления Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины отмечены государственной наградой Украины — орденом "За мужество" III степени, которым ... награжден Указом Президента Украины (посмертно)".

