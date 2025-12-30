РУС
Новости Подрыв Гостомельского моста
2 257 25

Подрыв Гостомельского моста: как саперы Захар Квасный и Роман Шиманский остановили россиян под Киевом

Захар Квасный и Роман Шиманский
Фото: Колаж Kyiv Post

Двое саперов — 22-летний Захар Квасный и 37-летний Роман Шиманский — отдали свою жизнь, чтобы защитить Киев от российских оккупантов 25 февраля 2022 года. На восстановленном Гостомельском мосту нет ни одного упоминания об их подвиге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Kyiv Post.

Подрыв Гостомельского моста — почему это было необходимо

Когда 24 февраля 2022 года генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич приехал вечером на северо-запад от столицы, чтобы оценить ситуацию, он понял, что имеет совсем небольшое количество личного состава, чтобы сдержать противника. Только подрыв моста мог остановить вражеские колонны, которые массово устремились на столицу.

В одном из интервью он отметил:"Проход противника через мост означал бы, что они заходили в лесную зону перед Киевом и практически ставили бы под вопрос оборону Киева в целом, нарушали целостность обороны".

Анатолий Баргилевич позвонил командующему сухопутными войсками обороны Киева Александру Сырскому, охарактеризовал ситуацию и попросил взрывчатку для подрыва моста. На эту операцию выделили грузовик со взрывчаткой.

Подвиг двух саперов

  • Колонну военной техники оккупантов, которая шла на Киев, 25 февраля утром останавливали на Гостомельском мосту военные из инженерно-саперного взвода 70-го отдельного полка Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины.

"Был приказ выдвинуться к Гостомельскому мосту и уничтожить его, чтобы сделать невозможным продвижение врага дальше в сторону Киева. Они уже находились в районе Гостомельского аэропорта. Эту задачу мы и выполнили. Оттуда еще несколько наших колонн вышло. То есть со стороны Гостомеля уже наших не оставалось — там был враг. Уничтожили мост, уничтожили вражескую колонну, которая уже двигалась по нему на Киев, но дальше этих рубежей они продвинуться не могли...

И здесь самая большая заслуга ребят, которые погибли. Это был командир, молодой лейтенант Захар Квасный. Даже года не прошло, как он выпустился из Академии. На нем была вся ответственность за эту операцию. Это нужно организовать — сколько, чего, куда заложить, провести сеть и сделать все безошибочно. Потому что второго шанса у нас не было бы что-то переделать. Мост должен был быть уничтожен за один раз. Он смог все это организовать. Это было его первое боевое задание. Самое серьезное боевое задание. То есть, если бы мы его не выполнили, то они бы прорвались в Киев, — рассказывает тогдашний командир отделения Александр Дубчак.

Захар Квасный. Фото из семейного архива.
Захар Квасный. Фото из семейного архива.

Он рассказывает, что командир инженерно-саперного взвода 70 отдельного полка Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины, старший лейтенант Захар Квасный все организовал, людей эвакуировал в безопасное место.

Младший сержант Роман Шиманский к тому времени имел большой боевой опыт со времен АТО и множество выполненных боевых заданий. На нем тогда была задача нажать кнопку, чтобы произошел подрыв моста. То есть самый ответственный момент поручили ему.

"Будем помнить о ребятах. Почему так получилось, что именно они двое погибли? Так вообще не должно было быть, но когда уже все готово к подрыву, то остается двое: командир и с ним один человек. Соответственно, остался командир Захар и остался Роман — как один из самых опытных саперов. И это было добровольно. Захар спросил: "Кто остается?" Роман: "Я остаюсь!" Там вопросов вообще не было.

И они погибли, но мост взорвали. Колонну разделили надвое, и русские были уничтожены. При отходе, а ребята отходили с боем, они и погибли", — добавляет Дубчак. 

Роман Шиманский
Роман Шиманский. Фото из семейного архива

Присвоение званий Героев Украины

Созданные в 2023 году петиции о присвоении им званий Героев Украины набрали более 25 тысяч голосов. В электронной петиции по Захару Квасному указано:

"25 февраля 2022 года группа под руководством старшего лейтенанта Квасного Захара Андреевича была отправлена на окраину города Киева для выполнения боевого задания — обезвредить мост в районе н. п. Горенка, чтобы перерезать путь, по которому противник планировал войти непосредственно в город Киев. Старший лейтенант Квасный Захар взял на себя ответственность и пошел на личную жертву, выполнил поставленную боевую задачу, взорвав мост ценой собственной жизни.

Во время подрыва моста завязался тяжелый бой с войсками захватчиков, на установленное место сбора старший лейтенант Квасный не вернулся. После затяжного боя войска РФ были вынуждены отступить с большими потерями, так и не войдя в город Киев. Связь с Захаром была потеряна 25 февраля 2022 года. До сегодняшнего дня точно неизвестно его местонахождение после выполнения задания".

На вебсайте Официального интернет-представительства Президента Украины в ноябре 2023 года указаны причины отказа в присвоении званий Героя Украины обоим саперам:

"По результатам комплексного рассмотрения ... экспертной группой соответствующих материалов установлено, что на основании представления Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины отмечены государственной наградой Украины — орденом "За мужество" III степени, которым ... награжден Указом Президента Украины (посмертно)".

+11
Світла пам'ять!
Скільки життів можна було вберегти, якби не обрали проклятого паяца! Він має відповісти за все!
показать весь комментарий
30.12.2025 16:20 Ответить
+9
Сапери Захар Квасний та Роман Шиманський зупинили росіян під Києвом і зірвали план Зеленої шобли по захопленню України рашистами.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:20 Ответить
+5
З такою кількістю відвертих зрадників у владі дивно, що кремлівський план А наперекір їм цими хлопцями був зірваний. Чи зірве хтось кремлівський план Б, який і досі реалізується в Україні?
показать весь комментарий
30.12.2025 16:29 Ответить
Потужній теж намагався зупинити , але щось пішло не так..
показать весь комментарий
30.12.2025 16:14 Ответить
шо за дебільний комент?
показать весь комментарий
30.12.2025 16:20 Ответить
Це кацапобот. В них завдання під кожною новиною обсирати Зеленського та лайкати один одного. Нікчемні люди.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:29 Ответить
У перші дні війни, з Офісу президента для військових була команда: без їхнього дозволу мости не підривати.
Пояснити, що це означає?
показать весь комментарий
30.12.2025 16:34 Ответить
Це означає що деякі пересраті начальники попідривали б мости до самого Львова у перший місяць війни, що не змогли б ні війскові ні цивільні переміщатися по країні.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:46 Ответить
Иванов... Хе-хе...
показать весь комментарий
30.12.2025 17:08 Ответить
Там і переляканих блокпостів вистачило з місцевих, які героїчно гальмували колони з ************, поки їх не розігнали.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:21 Ответить
Сапери Захар Квасний та Роман Шиманський зупинили росіян під Києвом і зірвали план Зеленої шобли по захопленню України рашистами.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:20 Ответить
Світла пам'ять!
Скільки життів можна було вберегти, якби не обрали проклятого паяца! Він має відповісти за все!
показать весь комментарий
30.12.2025 16:20 Ответить
Аааа, Тоб то не ваше ***** вино? ))) як же у вас, лаптеногіх, пердаки палають віз зеленого ))) мабуть таки треба за нього голосувати )
показать весь комментарий
30.12.2025 16:45 Ответить
Бігом до подоляка за срібняками!
показать весь комментарий
30.12.2025 16:57 Ответить
***** напало на Україну 20 лютого 2014 року.

19 січня 2022
Пряма мова Зеленського:
"А в чому, власне, новина? Хіба це не реальність уже 8 років? Хіба вторгнення почалось не у 2014? Хіба загроза масштабної війни з'явилась тільки зараз? Ці ризики існують не один день. І вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж навколо них. І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви. Щоб у вас було постійне відчуття тривоги.

Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти. Видихнути. Заспокоїтись. Не бігти по гречку і сірники.

Що робити вам? Тільки одне. Зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у свої армії, у нашій Україні.

Не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, а не емоційно!

Не думати тривожно і постійно "Що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому". А знати. Розповідаю.

22 січня ми відзначимо День Соборності України.

Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська.

Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки.

Вакцинуємо переважну більшість населення.

В квітні - відзначимо Великдень.

В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь - ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.

І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!"

Ми не панікували. Не піддавались на провокації. Ми були спокійними, сильними і зустрічаємо наступний Новий рік. Без паніки. Без страху. Сподіваюсь - без вірусів. І щиро вірю - без війни. Слава Україні!"
показать весь комментарий
30.12.2025 16:58 Ответить
к.--ли, тут не про те мова, а про героїв, котрі за вас загинули, щоб ви їх не згадали, а зробили черговий висер.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:22 Ответить
"На вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України в листопаді 2023 року зазначено причини відмови в наданні звань Героя України обом саперам "

*******....
показать весь комментарий
30.12.2025 16:25 Ответить
З такою кількістю відвертих зрадників у владі дивно, що кремлівський план А наперекір їм цими хлопцями був зірваний. Чи зірве хтось кремлівський план Б, який і досі реалізується в Україні?
показать весь комментарий
30.12.2025 16:29 Ответить
А хто в 22-му неодноразово віддавав наказ знищити Варварівський міст?
Коли ми дізнаємся ім'я цього "героя"?
показать весь комментарий
30.12.2025 16:36 Ответить
І вони загинули, але міст підірвали. Колону розділили надвоє, і росіян було знищено. При відході, а хлопці відходили з боєм, вони й загинули", - додає Дубчак. Джерело: https://censor.net/ua/n3593096, а напишіть про тикомандирів які повинні були забезпечити їх відхід з місця підриву, й хто відповідальний за смерть Героїв котрі могли й надалі захищати Україну.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:42 Ответить
це все дурниця ,от у нас в Вознесенську підірвали міст 4 тонами тротилу і не пустили кацапню до Південної АЕС ,в мене хата аж стрибала
показать весь комментарий
30.12.2025 16:42 Ответить
залізничних 2 теж підірвали
показать весь комментарий
30.12.2025 16:44 Ответить
зараз зробили нові краще чим були
показать весь комментарий
30.12.2025 16:45 Ответить
А до тепер були записи, що давали запит на підтвердження підірвати, а відповідь була "Офіс заборонив підривати без їхнього наказу! - Ми більше не втримаємо! На тому березі скупчилась велика групіровка. Вони нас продавлюють! Я беру відповідальність на себе!"
показать весь комментарий
30.12.2025 16:52 Ответить
А шо робив говнокомандуючий коли колони сунули всю нічь на спляче місто???? А дупля вітбили аж під Київом???
показать весь комментарий
30.12.2025 16:54 Ответить
Вони реально врятували Київ. За мостом був невеликий контигент наших військових, в районі, де за наказом клоуна були знищені всі оборонні споруди, а далі була рота поліції, в яких навіть РПГ не було. Танки ворога могли прорватись у місто разом з десантом.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:03 Ответить
 
 