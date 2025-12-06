Зеленский присвоил звание Героя Украины боевому медику Сергею Тищенко, который непрерывно провел на позиции 471 день

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины боевому медику, младшему сержанту взвода 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского Сергею Тищенко. Боевой медик без ротации находился на позициях в Бахмутском районе Донецкой области 471 сутки, спасая жизни своим побратимам.

Указ о присвоении звания Героя Украины№ 897/2025 глава государства подписал 5 декабря 2025 года, информирует Цензор.НЕТ.

Присвоение звания Героя Украины

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", - говорится в указе.

Кроме этого, в День Вооруженных сил Украины 6 декабря во время торжеств Зеленский вручил ему орден "Золота Зірка".

"С 24 июня прошлого года боевой медик без ротации непрерывно находился на позициях 471 сутки, спасая жизни своим побратимам, которые сдерживали многочисленные штурмы врага в Бахмутском районе. Неоднократно спасал раненых на позициях побратимов, рискуя собственной жизнью. Несмотря на возможность выйти на ротацию раньше, Сергей Тищенко отказывался оставлять побратимов", - сообщает пресс-служба президента.

Находился на позициях 471 сутки

В ноябре в интервью ТСН Тищенко рассказывал, что зашел на позицию 13 августа 2024 года и держал ее до 28 октября 2025-го.

После выхода из окопа, по словам медика, самым трудным было снова привыкать ходить в полный рост. Поскольку, как рассказал младший сержант, из-за разрушения позиции бойцам приходилось несколько месяцев передвигаться только на коленях, потому что высота помещения, где они располагались, местами не превышала полутора метров.

Позже подразделение смогло частично прокопать укрытие, чтобы несколько улучшить условия пребывания. Защитникам приходилось выносить грунт только ночью и небольшими партиями, согласовывая это с доставкой продовольствия.

Перед уходом с позиции Сергей находился в блиндаже только с тремя побратимами, хотя раньше их состав насчитывал около девяти бойцов. Он подчеркнул, что жизнь в окопах изматывает не только физически, но и морально, поэтому военные постоянно самостоятельно пытались улучшить свои условия.

