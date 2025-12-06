РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8560 посетителей онлайн
Новости Награждение бойцов Нацгвардии Присвоение звания Герой Украины
1 783 14

Зеленский присвоил звание Героя Украины боевому медику Сергею Тищенко, который непрерывно провел на позиции 471 день

Сергей Тищенко, Зеленский

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины боевому медику, младшему сержанту взвода 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского Сергею Тищенко. Боевой медик без ротации находился на позициях в Бахмутском районе Донецкой области 471 сутки, спасая жизни своим побратимам.

Указ о присвоении звания Героя Украины№ 897/2025 глава государства подписал 5 декабря 2025 года, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Присвоение звания Героя Украины

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", - говорится в указе.

Кроме этого, в День Вооруженных сил Украины 6 декабря во время торжеств Зеленский вручил ему орден "Золота Зірка".

"С 24 июня прошлого года боевой медик без ротации непрерывно находился на позициях 471 сутки, спасая жизни своим побратимам, которые сдерживали многочисленные штурмы врага в Бахмутском районе. Неоднократно спасал раненых на позициях побратимов, рискуя собственной жизнью. Несмотря на возможность выйти на ротацию раньше, Сергей Тищенко отказывался оставлять побратимов", - сообщает пресс-служба президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Герой Украины, комбат батальона "Донбасс" Николай Шевчук: "У нас много людей, которые повлияли на ход войны своими поступками и новациями". ВИДЕО

Находился на позициях 471 сутки

В ноябре в интервью ТСН Тищенко рассказывал, что зашел на позицию 13 августа 2024 года и держал ее до 28 октября 2025-го.

  • После выхода из окопа, по словам медика, самым трудным было снова привыкать ходить в полный рост. Поскольку, как рассказал младший сержант, из-за разрушения позиции бойцам приходилось несколько месяцев передвигаться только на коленях, потому что высота помещения, где они располагались, местами не превышала полутора метров.
  • Позже подразделение смогло частично прокопать укрытие, чтобы несколько улучшить условия пребывания. Защитникам приходилось выносить грунт только ночью и небольшими партиями, согласовывая это с доставкой продовольствия.

Перед уходом с позиции Сергей находился в блиндаже только с тремя побратимами, хотя раньше их состав насчитывал около девяти бойцов. Он подчеркнул, что жизнь в окопах изматывает не только физически, но и морально, поэтому военные постоянно самостоятельно пытались улучшить свои условия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звание Героя Украины майору Артему Пивню

Автор: 

Герой Украины (506) звание (201) Зеленский Владимир (22849)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
"Сергій Тищенко безперервно провів на позиції 471 день."
Смердючий блазень, чому герої гниють на фронті без заміни?
показать весь комментарий
06.12.2025 23:01 Ответить
+5
Честь!
показать весь комментарий
06.12.2025 23:06 Ответить
+4
а командира? що тримав бійця 471 день на позиціїї нагородили?
показать весь комментарий
06.12.2025 23:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Сергій Тищенко безперервно провів на позиції 471 день."
Смердючий блазень, чому герої гниють на фронті без заміни?
показать весь комментарий
06.12.2025 23:01 Ответить
Честь!
показать весь комментарий
06.12.2025 23:06 Ответить
А 700 тисяч по тилам никаються...
показать весь комментарий
06.12.2025 23:08 Ответить
а командира? що тримав бійця 471 день на позиціїї нагородили?
показать весь комментарий
06.12.2025 23:12 Ответить
Командир сам був в шоці
показать весь комментарий
06.12.2025 23:14 Ответить
Командир отримував приемні грошові бонуси мабуть, дуже приемні.
показать весь комментарий
06.12.2025 23:57 Ответить
Припинити срач !

"...Попри можливість вийти на ротацію раніше Сергій Тищенко відмовлявся залишати побратимів" Джерело: https://censor.net/ua/n3589070

Герою Слава !
Збройним силам України Слава !

.
показать весь комментарий
07.12.2025 00:06 Ответить
Шана.
показать весь комментарий
06.12.2025 23:17 Ответить
Ермак приезжал в офис разведки не только за документами прикрытия. Он приезжал для того, чтобы лично проверить, уничтожены ли документы СВРУ о Ермаке за 2019 год. Именно тогда СВРУ передала Зеленскому материалы, свидетельствующие о том, что Ермак работает на Россию. Зеленский документы прочитал, ничего не сказал, а на следующий день уволил руководство разведки. Видимо, "магия" Ермака уже работала. Кстати, интересно, куда именно собирается уехать Ермак? Андрей Деркач, вероятно, скоро получит звание Герой России. Может и Ермак в Колонный зал засобирался?
показать весь комментарий
06.12.2025 23:17 Ответить
Я херею, більше року!, а там в тилу 700к сидить і в носі длубається..я думаю його командир всі премії собі позабирав, , а тобі ось почесна грамота і медалька...нема слів, за таке геройство повинне бути як мінімум 3 квартири в новому будинку , вмебльовані + машина.
показать весь комментарий
06.12.2025 23:48 Ответить
 
 