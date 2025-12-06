Зеленський присвоїв звання Героя України бойовому медику Сергію Тищенку, який безперервно провів на позиції 471 день

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України бойовому медику, молодшому сержанту взводу 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького Сергію Тищенку. Бойовий медик без ротації перебував на позиціях у Бахмутському районі Донецької області 471 добу, рятуючи життя своїм побратимам.

Указ про присвоєння звання Героя України № 897/2025 глава держави підписав 5 грудня 2025 року, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Присвоєння Героя України

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові", - йдеться в указі.

Крім цього, у День Збройних сил України 6 грудня під час урочистостей Зеленський вручив йому орден "Золота Зірка".

"З 24 червня минулого року бойовий медик без ротації безперервно перебував на позиціях 471 добу, рятуючи життя своїм побратимам, які стримували численні штурми ворога в Бахмутському районі. Неодноразово рятував поранених на позиціях побратимів, ризикуючи власним життям. Попри можливість вийти на ротацію раніше Сергій Тищенко відмовлявся залишати побратимів", - повідомляє пресслужба президента.

Читайте також: Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) воїну 43 ОМБр Володимиру Веклічу

Перебував на позиціях 471 добу

У листопаді в інтерв’ю ТСН Тищенко розповідав, що зайшов на позицію 13 серпня 2024 року та тримав її до 28 жовтня 2025-го.

Після виходу з окопу, за словами медика, найважче було знову звикати ходити в повний зріст. Оскільки, як розповів молодший сержант, через руйнування позиції бійцям доводилося кілька місяців пересуватися лише навколішки, бо висота приміщення, де вони розташовувалися, місцями не перевищувала півтора метра.

Пізніше підрозділ зміг частково прокопати укриття, щоби дещо покращити умови перебування. Захисникам доводилось виносили ґрунт лише вночі та малими партіями, узгоджуючи це з доставкою продовольства.

Перед відходом із позиції Сергій знаходився в бліндажі лише з трьома побратимами, хоча раніше їхній склад налічував близько дев'яти бійців. Він підкреслив, що життя в окопах виснажує не лише фізично, а й морально, тому військові постійно самотужки намагалися покращити свої умови.

Читайте також: Загиблому фермеру з Херсонщини Гордієнку присвоєно звання Героя України (посмертно), - указ президента