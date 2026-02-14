Враг атаковал Киевскую область: пострадали два человека, горел дом

РУС
В ночь на 14 февраля в результате российской атаки в Вышгородском районе Киевской области пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадали два человека

"Мужчина получил множественные осколочные ранения верхних конечностей, лица и шеи. У женщины — закрытый перелом костей предплечья. Оба пострадавших госпитализированы в местную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — рассказал чиновник.

Загорелся дом

Также в результате вражеской атаки произошел пожар их частного жилого дома. Уничтожена кровля и перекрытия, повреждены окна и двери.

Пожар ликвидировали подразделения ГСЧС. На месте происшествия работают все соответствующие службы. 

