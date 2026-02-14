1 594 0
Враг атаковал Киевскую область: пострадали два человека, горел дом
В ночь на 14 февраля в результате российской атаки в Вышгородском районе Киевской области пострадали два человека.
Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
Пострадали два человека
"Мужчина получил множественные осколочные ранения верхних конечностей, лица и шеи. У женщины — закрытый перелом костей предплечья. Оба пострадавших госпитализированы в местную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — рассказал чиновник.
Загорелся дом
Также в результате вражеской атаки произошел пожар их частного жилого дома. Уничтожена кровля и перекрытия, повреждены окна и двери.
Пожар ликвидировали подразделения ГСЧС. На месте происшествия работают все соответствующие службы.
