Атака БПЛА: в Киеве и области есть пострадавшие, горели автомобили

В ночь на 5 февраля российские беспилотники атаковали Киевскую область и столицу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко и начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Атака на Киев

"В результате вражеской атаки в Оболонском районе горят автомобили на стоянке. В Соломенском районе пострадал человек", - отметил Ткаченко.

Удар по области

В Вышгородском районе в результате атаки российских беспилотников ранен мужчина.

Враг снова атакует Киевскую область. К сожалению, в Вышгородском районе в результате атаки пострадал мужчина. Его с рваной раной грудной клетки госпитализировали в местную больницу", - сообщил Калашник.

Также в результате вражеского удара поврежден частный дом.

