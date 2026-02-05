Атака БПЛА: в Киеве и области есть пострадавшие, горели автомобили
В ночь на 5 февраля российские беспилотники атаковали Киевскую область и столицу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко и начальник Киевской ОВА Николай Калашник.
Атака на Киев
"В результате вражеской атаки в Оболонском районе горят автомобили на стоянке. В Соломенском районе пострадал человек", - отметил Ткаченко.
Удар по области
В Вышгородском районе в результате атаки российских беспилотников ранен мужчина.
Враг снова атакует Киевскую область. К сожалению, в Вышгородском районе в результате атаки пострадал мужчина. Его с рваной раной грудной клетки госпитализировали в местную больницу", - сообщил Калашник.
Также в результате вражеского удара поврежден частный дом.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Igor #591922
показать весь комментарий05.02.2026 07:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль