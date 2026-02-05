Атака БпЛА: у Києві та області постраждалі, горіли автівки

У ніч проти 5 лютого російські безпілотники атакували Київську область та столицю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють начальник Київської МВА Тимур Ткаченко та начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Атака на Київ

"Внаслідок ворожої атаки в Оболонському районі горять авто на стоянці. У Соломʼянському районі постраждала людина", - зазначив Ткаченко.

Удар по області

У Вишгородському районі внаслідок атаки російських безпілотників поранено чоловіка.

Ворог знову атакує Київщину. На жаль, у Вишгородському районі внаслідок атаки постраждав чоловік. Його з рваною раною грудної клітини госпіталізували до місцевої лікарні", - повідомив Калашник.

Також внаслідок ворожого удару пошкоджено приватний будинок.

