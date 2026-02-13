1 009 1
Россия атакует Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 13 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 19:10 ВС сообщили:
- БПЛА на западе Сумщины курсом на Конотоп.
- БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Харьковщину.
- Группа БПЛА с востока на север Запорожской области.
- Группа БПЛА с Черного моря на Одессу, Затоку.
В 19:23 ВС сообщили:
- Группа БПЛА с Черного моря на Затоку!
- БПЛА на Черниговщине курсом на Олышевку.
БПЛА с запада Черниговщины на Киевское водохранилище, - сообщалось в 19:41.
БПЛА на Сарата на Одесчине, - сообщалось в 19:43.
Беспилотники на востоке и севере Днепропетровской области, курс на север и в направлении Павлограда, - сообщалось в 19:46.
Обновление
БпЛА на Татарбунары в Одесской области, - сообщалось в 20:11.
В 20:17 ВС сообщили:
- Вражеские БПЛА с севера Киевщины на Житомирщину.
- Ударные БПЛА на севере Черниговщины, курс на н.п.Любеч.
