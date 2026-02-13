Россия атакует Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 13 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 19:10 ВС сообщили:

БПЛА на западе Сумщины курсом на Конотоп.

БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Харьковщину.

Группа БПЛА с востока на север Запорожской области.

Группа БПЛА с Черного моря на Одессу, Затоку.

В 19:23 ВС сообщили:

Группа БПЛА с Черного моря на Затоку!

БПЛА на Черниговщине курсом на Олышевку.

БПЛА с запада Черниговщины на Киевское водохранилище, - сообщалось в 19:41.

БПЛА на Сарата на Одесчине, - сообщалось в 19:43.

Беспилотники на востоке и севере Днепропетровской области, курс на север и в направлении Павлограда, - сообщалось в 19:46.

Обновление

БпЛА на Татарбунары в Одесской области, - сообщалось в 20:11.

В 20:17 ВС сообщили:

Вражеские БПЛА с севера Киевщины на Житомирщину.

Ударные БПЛА на севере Черниговщины, курс на н.п.Любеч.

