РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9003 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников
1 009 1

Россия атакует Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Воздушные силы ВСУ предупредили об атаке вражеских БПЛА

Вечером 13 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

В 19:10 ВС сообщили:

  • БПЛА на западе Сумщины курсом на Конотоп.
  • БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Харьковщину.
  • Группа БПЛА с востока на север Запорожской области.
  • Группа БПЛА с Черного моря на Одессу, Затоку.

В 19:23 ВС сообщили:

  • Группа БПЛА с Черного моря на Затоку!
  • БПЛА на Черниговщине курсом на Олышевку.

БПЛА с запада Черниговщины на Киевское водохранилище, - сообщалось в 19:41.

БПЛА на Сарата на Одесчине, - сообщалось в 19:43.

Беспилотники на востоке и севере Днепропетровской области, курс на север и в направлении Павлограда, - сообщалось в 19:46.

Обновление

БпЛА на Татарбунары в Одесской области, - сообщалось в 20:11.

В 20:17 ВС сообщили:

  • Вражеские БПЛА с севера Киевщины на Житомирщину.
  • Ударные БПЛА на севере Черниговщины, курс на н.п.Любеч.

Смотрите также: РФ била баллистикой и 154 БПЛА: ПВО обезвредила 111 целей. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (4840) атака (999) Воздушные силы (2948)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хотят ли русские войны? (с)
Ця пісня у кацапів вже не актуальна...
показать весь комментарий
13.02.2026 20:48 Ответить
 
 