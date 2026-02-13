РФ била баллистикой и 154 БПЛА: ПВО обезвредила 111 целей. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 13 февраля российские оккупанты атаковали баллистикой и беспилотниками различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
Так, рашисты осуществили пуск баллистической ракеты Искандер-М с Курской обл.
Также оккупанты били 154 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов из направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым. Около 100 из них – "шахеды".
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
Зафиксировано попадание ракеты и 22 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
