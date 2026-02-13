РФ била балістикою та 154 БпЛА: ППО знешкодила 111 цілей

Атака шахедів 13 лютого: як відпрацювала ППО?
Фото: тг Сергія Флеша

У ніч проти 13 лютого російські окупанти атакували балістикою та безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Чим атакував ворог?

Так, рашисти здійснили пуск балістичної ракети Іскандер-М із Курської обл.

Також окупанти били 154 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим. Близько 100 із них – "шахеди".

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання ракети та 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Ворожа атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Так вони і зараз б'ють. 🤬. Що значить били 🤔🤬
13.02.2026 09:03 Відповісти
Я так розумію, на півночі Київщини, Житомирщини, Рівненщини взагалі ППО не існує, просто прохідний двір, літають як у себе вдома.
13.02.2026 09:26 Відповісти
Цей прохідний двір набагато ширше. Це і Чернігівщині, Сумщина, Харківщина. Може і це ще не все...
13.02.2026 10:46 Відповісти
 
 