РФ била балістикою та 154 БпЛА: ППО знешкодила 111 цілей
У ніч проти 13 лютого російські окупанти атакували балістикою та безпілотниками різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог?
Так, рашисти здійснили пуск балістичної ракети Іскандер-М із Курської обл.
Також окупанти били 154 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим. Близько 100 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання ракети та 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Ворожа атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
