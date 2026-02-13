РФ била балістикою та 154 БпЛА: ППО знешкодила 111 цілей

Фото: тг Сергія Флеша

У ніч проти 13 лютого російські окупанти атакували балістикою та безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Чим атакував ворог?

Так, рашисти здійснили пуск балістичної ракети Іскандер-М із Курської обл.

Також окупанти били 154 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим. Близько 100 із них – "шахеди".

Також читайте: Артилерія, "Гради" і дрони: війська РФ атакували три райони Дніпропетровщини, поранено чоловіка

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання ракети та 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Ворожа атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Читайте: Зеленський про позицію РФ щодо переговорів: Відповідь Росії – чергові маніпуляції з "Орєшніком"