Артилерія, "Гради" і дрони: війська РФ атакували три райони Дніпропетровщини, поранено чоловіка

Упродовж дня 12 лютого російські війська здійснили близько 60 обстрілів Дніпропетровської області, застосовуючи артилерію, безпілотники та РСЗВ "Град".

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

"60 разів упродовж дня ворог атакував область артилерією, безпілотниками, РСЗВ "Град". Бив по трьох районах. Одна людина дістала поранень", - ідеться в повідомленні.

Обстріли Нікопольщини

Ворог поцілив по самому Нікополю, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах.

Постраждав 74-річний чоловік. У нього осколкове поранення.

Понівечені житло, підприємства, адмінбудівлі, собор та навчальні заклади.

Обстріли Павлоградського району

▪️ У Вербківській громаді пошкоджене транспортне підприємство.

У Юр'ївській – інфраструктурний об'єкт.

Обстріли Криворіжжя

Атакував ворог і Зеленодольську та Грушівську громади. Побита інфраструктура.

Нагадаємо, у ніч проти 12 лютого Росія атакували Дніпро балістикою та безпілотниками. Четверо людей поранені, зокрема немовля та 4-річна дитина.