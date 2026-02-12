Артиллерия, "грады" и дроны: войска РФ атаковали три района Днепропетровщины, ранен мужчина

В течение дня 12 февраля российские войска осуществили около 60 обстрелов Днепропетровщины, применяя артиллерию, беспилотники и РСЗО "Град".

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"60 раз в течение дня враг атаковал область артиллерией, беспилотниками, РСЗО "Град". Бил по трем районам. Один человек получил ранения", - говорится в сообщении.

Обстрелы Никопольщины

Враг нанес удары по самому Никополю, Покровской, Мировской и Марганецкой громадам.

Пострадал 74-летний мужчина. У него осколочное ранение.

Повреждены жилые дома, предприятия, административные здания, собор и учебные заведения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майор тыла одной из бригад ДШВ, подозреваемый во взяточничестве, вышел под залог, - прокуратура

Обстрелы Павлоградского района

▪️ в Вербковской громаде повреждено транспортное предприятие,

в Юрьевской - инфраструктурный объект.

Обстрелы Криворожья

Враг атаковал также Зеленодольскую и Грушевскую громады. Разрушена инфраструктура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг ударил по железной дороге в Днепропетровской области и в Конотопе

Напомним, в ночь на 12 февраля Россия атаковала Днепр баллистикой и беспилотниками.Четыре человека ранены, в том числе - младенец и 4-летний ребенок.