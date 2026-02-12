Артиллерия, "грады" и дроны: войска РФ атаковали три района Днепропетровщины, ранен мужчина
В течение дня 12 февраля российские войска осуществили около 60 обстрелов Днепропетровщины, применяя артиллерию, беспилотники и РСЗО "Град".
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
"60 раз в течение дня враг атаковал область артиллерией, беспилотниками, РСЗО "Град". Бил по трем районам. Один человек получил ранения", - говорится в сообщении.
Обстрелы Никопольщины
- Враг нанес удары по самому Никополю, Покровской, Мировской и Марганецкой громадам.
- Пострадал 74-летний мужчина. У него осколочное ранение.
- Повреждены жилые дома, предприятия, административные здания, собор и учебные заведения.
Обстрелы Павлоградского района
- ▪️ в Вербковской громаде повреждено транспортное предприятие,
- в Юрьевской - инфраструктурный объект.
Обстрелы Криворожья
- Враг атаковал также Зеленодольскую и Грушевскую громады. Разрушена инфраструктура.
Напомним, в ночь на 12 февраля Россия атаковала Днепр баллистикой и беспилотниками.Четыре человека ранены, в том числе - младенец и 4-летний ребенок.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
YU ST
показать весь комментарий12.02.2026 19:24 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий12.02.2026 19:30 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий12.02.2026 19:33 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль