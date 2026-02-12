РУС
Новости Обстрелы Днепропетровщины
Артиллерия, "грады" и дроны: войска РФ атаковали три района Днепропетровщины, ранен мужчина

Обстрелы Днепропетровской области

В течение дня 12 февраля российские войска осуществили около 60 обстрелов Днепропетровщины, применяя артиллерию, беспилотники и РСЗО "Град". 

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

"60 раз в течение дня враг атаковал область артиллерией, беспилотниками, РСЗО "Град". Бил по трем районам. Один человек получил ранения", - говорится в сообщении.

Обстрелы Никопольщины

  • Враг нанес удары по самому Никополю, Покровской, Мировской и Марганецкой громадам.
  • Пострадал 74-летний мужчина. У него осколочное ранение.
  • Повреждены жилые дома, предприятия, административные здания, собор и учебные заведения.

Обстрелы Павлоградского района

  • ▪️ в Вербковской громаде повреждено транспортное предприятие,
  • в Юрьевской - инфраструктурный объект.

Обстрелы Криворожья

  • Враг атаковал также Зеленодольскую и Грушевскую громады. Разрушена инфраструктура.

Напомним, в ночь на 12 февраля Россия атаковала Днепр баллистикой и беспилотниками.Четыре человека ранены, в том числе - младенец и 4-летний ребенок.

обстрел (31826) Днепропетровская область (4936)
12.02.2026 19:24 Ответить
"... Про це https://t.me/dnipropetrovskaODA/27648 повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа..." - рот закрив і робоче місце прибрав....
12.02.2026 19:30 Ответить
Таке відчуття, що цим очільникам ОВА премії видають за "словесний понос" в ЗМІ...
12.02.2026 19:33 Ответить
 
 