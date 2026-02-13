УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8773 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників
4 329 6

Росія атакує Україну ударними БпЛА, - Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ попередили про атаку ворожих БпЛА

Ввечері 13 лютого триває атака російських дронів на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

О 19:10 ПС повідомили:

  • БпЛА на заході Сумщини курсом на Конотоп.
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину.
  • Група БпЛА зі сходу на північ Запорізької області.
  • Група БпЛА з Чорного моря на Одесу, Затоку.

О 19:23 ПС повідомили:

  • Група БпЛА з Чорного моря на Затоку!
  • БпЛА на Чернігівщині курсом на Олишівку.

БпЛА із заходу Чернігівщини на Київське водосховище, - повідомлялося о 19:41.

БпЛА на Сарата на Одещині, - повідомлялося о 19:43.

Безпілотники на сході та півночі Дніпропетровщини, курс на північ та в напрямку Павлограду, - повідомлялося о 19:46.

Оновлення

БпЛА на Татарбунари на Одещині, - повідомлялося о 20:11.

О 20:17 ПС повідомили:

  • Ворожі БпЛА з півночі Київщини на Житомирщину.
  • Ударні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на н.п.Любеч.

Оновлення

  • БпЛА на півночі від Сум, курс на захід, - повідомлялося о 21:09.
  • Безпілотник на схід Рівненщини, курс на н.п.Березне, - повідомлялося о 21:18.
  • БпЛА в напрямку Харкова з півночі, - повідомлялося о 21:19.
  • БпЛА з півночі на н.п.Буринь, Ворожба та Дубовязівка на Сумщині, - повідомлялося о 21:23.
  • БпЛА на Одещині в напрямку н.п. Ізмаїл з півночі, - повідомлялося о 21:26. 

Оновлення

БпЛА із заходу Сумщини на Чернігівщину, в напрямку н.п. Дмитрівка та Бахмач, - повідомлялося о 21:42.

О 22:04 ПС повідомили:

БпЛА на Чернігівщині: - на н.п.Ічня та Мала Дівиця зі сходу; - на н.п.Батурин з півдня; - на Чернігів зі сходу; - на н.п.Любеч та Славутич з півночі та сходу.

Ворожий БпЛА на південь Одещини з Чорного моря, - повідомлялося о 22:09.

БпЛА із заходу Чернігівщини на Київське водосховище, - повідомлялося о 22:20.

Ударні БпЛА на Чернігівщині на н.п.Бобровиця та Мала Дівиця, в напрямку Київщини, - повідомлялося о 22:22.

Загроза застосування ударних БпЛА для Бориспільського району та населених пунктів поблизу Київського водосховища. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, - закликали ПС о 22:23.

Ворожий БпЛА в напрямку н.п.Катлабуг на Одещині, - повідомлялося о 22:34.

БпЛА на Суми з півночі, - повідомлялося о 22:36.

О 22:39 ПС повідомили:

  • БпЛА в напрямку м.Дніпро з півдня.
  • БпЛА на північно-східному напрямку Харківщини, курс на північ.
  • БпЛА на н.п.Клесів на Рівненщині з півночі.

БпЛА на Київ та Бровари з півночі, - повідомлялося о 22:41. 

О 22:57 ПС повідомили:

  • БпЛА в напрямку Вишгорода з півночі.
  • БпЛА на півдні від Сум, курс на захід.
  • БпЛА на сході від н.п.Болград, курс на північ.

Дивіться також: РФ била балістикою та 154 БпЛА: ППО знешкодила 111 цілей. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник БпЛА (5864) атака (1519) Повітряні сили (3413)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хотят ли русские войны? (с)
Ця пісня у кацапів вже не актуальна...
показати весь коментар
13.02.2026 20:48 Відповісти
Спросітє ви у сатани 😿
показати весь коментар
13.02.2026 21:35 Відповісти
Так, неактуальна.
показати весь коментар
13.02.2026 23:10 Відповісти
Допоки не ліквідують рашиського злочинця путіна цей жах не припинется ,це терорист маняк убивця.
показати весь коментар
13.02.2026 22:04 Відповісти
Навіть якщо "табакерка по скроні", то до влади прийде такий самий. Років 5 (плюс-мінус) буде загравати з Заходом (як Єльцин чи ранній путлєр), а потім знову війна. Хто буде наступною жертвою (знову Україна, країни Балтії чи хтось на Кавказі або в Середній Азії)?
показати весь коментар
13.02.2026 23:01 Відповісти
Після звільнення За і 16 кращих генералів,які прогнали окупанта з під Києва,все пішло не так: одні відступи та суджинська авантюра.
показати весь коментар
13.02.2026 22:55 Відповісти
 
 