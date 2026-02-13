Росія атакує Україну ударними БпЛА, - Повітряні сили

Ввечері 13 лютого триває атака російських дронів на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 19:10 ПС повідомили:

БпЛА на заході Сумщини курсом на Конотоп.

БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину.

Група БпЛА зі сходу на північ Запорізької області.

Група БпЛА з Чорного моря на Одесу, Затоку.

О 19:23 ПС повідомили:

Група БпЛА з Чорного моря на Затоку!

БпЛА на Чернігівщині курсом на Олишівку.

БпЛА із заходу Чернігівщини на Київське водосховище, - повідомлялося о 19:41.

БпЛА на Сарата на Одещині, - повідомлялося о 19:43.

Безпілотники на сході та півночі Дніпропетровщини, курс на північ та в напрямку Павлограду, - повідомлялося о 19:46.

Оновлення

БпЛА на Татарбунари на Одещині, - повідомлялося о 20:11.

О 20:17 ПС повідомили:

Ворожі БпЛА з півночі Київщини на Житомирщину.

Ударні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на н.п.Любеч.

Оновлення

БпЛА на півночі від Сум, курс на захід, - повідомлялося о 21:09.

Безпілотник на схід Рівненщини, курс на н.п.Березне, - повідомлялося о 21:18.

БпЛА в напрямку Харкова з півночі, - повідомлялося о 21:19.

БпЛА з півночі на н.п.Буринь, Ворожба та Дубовязівка на Сумщині, - повідомлялося о 21:23.

БпЛА на Одещині в напрямку н.п. Ізмаїл з півночі, - повідомлялося о 21:26.

Оновлення

БпЛА із заходу Сумщини на Чернігівщину, в напрямку н.п. Дмитрівка та Бахмач, - повідомлялося о 21:42.

О 22:04 ПС повідомили:

БпЛА на Чернігівщині: - на н.п.Ічня та Мала Дівиця зі сходу; - на н.п.Батурин з півдня; - на Чернігів зі сходу; - на н.п.Любеч та Славутич з півночі та сходу.

Ворожий БпЛА на південь Одещини з Чорного моря, - повідомлялося о 22:09.

БпЛА із заходу Чернігівщини на Київське водосховище, - повідомлялося о 22:20.

Ударні БпЛА на Чернігівщині на н.п.Бобровиця та Мала Дівиця, в напрямку Київщини, - повідомлялося о 22:22.

Загроза застосування ударних БпЛА для Бориспільського району та населених пунктів поблизу Київського водосховища. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, - закликали ПС о 22:23.

Ворожий БпЛА в напрямку н.п.Катлабуг на Одещині, - повідомлялося о 22:34.

БпЛА на Суми з півночі, - повідомлялося о 22:36.

О 22:39 ПС повідомили:

БпЛА в напрямку м.Дніпро з півдня.

БпЛА на північно-східному напрямку Харківщини, курс на північ.

БпЛА на н.п.Клесів на Рівненщині з півночі.

БпЛА на Київ та Бровари з півночі, - повідомлялося о 22:41.

О 22:57 ПС повідомили:

БпЛА в напрямку Вишгорода з півночі.

БпЛА на півдні від Сум, курс на захід.

БпЛА на сході від н.п.Болград, курс на північ.

