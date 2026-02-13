Росія атакує Україну ударними БпЛА, - Повітряні сили
Ввечері 13 лютого триває атака російських дронів на українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 19:10 ПС повідомили:
- БпЛА на заході Сумщини курсом на Конотоп.
- БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину.
- Група БпЛА зі сходу на північ Запорізької області.
- Група БпЛА з Чорного моря на Одесу, Затоку.
О 19:23 ПС повідомили:
- Група БпЛА з Чорного моря на Затоку!
- БпЛА на Чернігівщині курсом на Олишівку.
БпЛА із заходу Чернігівщини на Київське водосховище, - повідомлялося о 19:41.
БпЛА на Сарата на Одещині, - повідомлялося о 19:43.
Безпілотники на сході та півночі Дніпропетровщини, курс на північ та в напрямку Павлограду, - повідомлялося о 19:46.
Оновлення
БпЛА на Татарбунари на Одещині, - повідомлялося о 20:11.
О 20:17 ПС повідомили:
- Ворожі БпЛА з півночі Київщини на Житомирщину.
- Ударні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на н.п.Любеч.
Оновлення
- БпЛА на півночі від Сум, курс на захід, - повідомлялося о 21:09.
- Безпілотник на схід Рівненщини, курс на н.п.Березне, - повідомлялося о 21:18.
- БпЛА в напрямку Харкова з півночі, - повідомлялося о 21:19.
- БпЛА з півночі на н.п.Буринь, Ворожба та Дубовязівка на Сумщині, - повідомлялося о 21:23.
- БпЛА на Одещині в напрямку н.п. Ізмаїл з півночі, - повідомлялося о 21:26.
Оновлення
БпЛА із заходу Сумщини на Чернігівщину, в напрямку н.п. Дмитрівка та Бахмач, - повідомлялося о 21:42.
О 22:04 ПС повідомили:
БпЛА на Чернігівщині: - на н.п.Ічня та Мала Дівиця зі сходу; - на н.п.Батурин з півдня; - на Чернігів зі сходу; - на н.п.Любеч та Славутич з півночі та сходу.
Ворожий БпЛА на південь Одещини з Чорного моря, - повідомлялося о 22:09.
БпЛА із заходу Чернігівщини на Київське водосховище, - повідомлялося о 22:20.
Ударні БпЛА на Чернігівщині на н.п.Бобровиця та Мала Дівиця, в напрямку Київщини, - повідомлялося о 22:22.
Загроза застосування ударних БпЛА для Бориспільського району та населених пунктів поблизу Київського водосховища. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, - закликали ПС о 22:23.
Ворожий БпЛА в напрямку н.п.Катлабуг на Одещині, - повідомлялося о 22:34.
БпЛА на Суми з півночі, - повідомлялося о 22:36.
О 22:39 ПС повідомили:
- БпЛА в напрямку м.Дніпро з півдня.
- БпЛА на північно-східному напрямку Харківщини, курс на північ.
- БпЛА на н.п.Клесів на Рівненщині з півночі.
БпЛА на Київ та Бровари з півночі, - повідомлялося о 22:41.
О 22:57 ПС повідомили:
- БпЛА в напрямку Вишгорода з півночі.
- БпЛА на півдні від Сум, курс на захід.
- БпЛА на сході від н.п.Болград, курс на північ.
