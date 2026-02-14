УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4398 відвідувачів онлайн
Новини Атака БпЛА на Київщину
2 465 0

Ворог атакував Київщину: постраждали дві людини, горів будинок

На Київщині внаслідок ворожої атаки поранено двох цивільних

У ніч на 14 лютого внаслідок російської атаки у Вишгородському районі Київської області постраждали двоє людей.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Постраждали дві людини

"Чоловік дістав множинні осколкові поранення верхніх кінцівок, обличчя та шиї. У жінки — закритий перелом кісток передпліччя. Обох постраждалих госпіталізовано до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога", - розповів посадовець.

Читайте також: Атака БпЛА: у Києві та області постраждалі, горіли автівки

Загорівся будинок

Також внаслідок ворожої атаки сталася пожежа їх приватного житлового будинку. Знищено покрівлю та перекриття, пошкоджено вікна і двері.

Пожежу ліквідували підрозділи ДСНС. На місці події працюють усі відповідні служби. 

Читайте також: Росія атакує Україну ударними БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

Київська область (4591) пожежа (4463) атака (1519) Вишгородський район (80)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 