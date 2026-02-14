Ворог атакував Київщину: постраждали дві людини, горів будинок
У ніч на 14 лютого внаслідок російської атаки у Вишгородському районі Київської області постраждали двоє людей.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждали дві людини
"Чоловік дістав множинні осколкові поранення верхніх кінцівок, обличчя та шиї. У жінки — закритий перелом кісток передпліччя. Обох постраждалих госпіталізовано до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога", - розповів посадовець.
Загорівся будинок
Також внаслідок ворожої атаки сталася пожежа їх приватного житлового будинку. Знищено покрівлю та перекриття, пошкоджено вікна і двері.
Пожежу ліквідували підрозділи ДСНС. На місці події працюють усі відповідні служби.
