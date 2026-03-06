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Росіяни атакували дронами Київщину: є пошкодження у двох районах
Ввечері 6 березня російські війська атакували ударними безпілотниками Київську область. Зафіксовано пошкодження у Бучанському та Вишгородському районах.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Пошкодження
- У Бучанському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль.
- У Вишгородському районі — приватний будинок і господарські споруди.
"Пошкодження незначні. Людям, чиє житло постраждало, буде надано всю необхідну допомогу", - заявив посадовець.
Калашник додав, що станом на зараз інформації про постраждалих немає.
Атака дронів
Раніше повідомлялося, що ввечері 6 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.
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показати весь коментар07.03.2026 04:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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