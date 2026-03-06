Росіяни атакували дронами Київщину: є пошкодження у двох районах

Ввечері 6 березня російські війська атакували ударними безпілотниками Київську область. Зафіксовано пошкодження у Бучанському та Вишгородському районах.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

Пошкодження

У Бучанському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

У Вишгородському районі — приватний будинок і господарські споруди.

"Пошкодження незначні. Людям, чиє житло постраждало, буде надано всю необхідну допомогу", - заявив посадовець.

Калашник додав, що станом на зараз інформації про постраждалих немає.

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Атака дронів

Раніше повідомлялося, що ввечері 6 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.

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