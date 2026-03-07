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Новини Масований комбінований удар Ситуація з опаленням у Києві
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Атака РФ на Київ: ще понад 1900 багатоповерхівок знову без тепла. Троє людей постраждали

опалення

Внаслідок атаки ворога минулої ночі та пошкодження обʼєкту критичної інфраструктури без тепла опинилися 1905 будинків у Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянскому районах Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Скільки будинків без тепла загалом?

За його словами, комунальники наразі працюють, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання в ці багатоповерхівки.

"Загалом у місті без тепла майже 2700 будинків. Враховуючи частину багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах, у які поки неможливо подати теплоносій через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ", - нагадав Кличко.

Також читайте: Вибухи пролунали в Києві: ворог б’є балістикою

Є постраждалі

Також він інформує, що є троє постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Двох із них медики госпіталізували, одному надали допомогу на місці.

Масована атака 7 березня

Як повідомлялося, ворог вночі цілився по енергетиці та залізниці: 29 ракет, із них майже половина – балістика, 480 дронів.

Зокрема, росіяни вдарили балістикою по багатоповерхівці у Харкові: семеро загиблих, серед них двоє дітей.

Також Росія атакувала Київ балістичними ракетами: наслідки фіксуються у трьох районах.

Після атаки БпЛА на Черкащину рятувальники витягли з-під завалів двох дітей та чотирьох дорослих.

На Одещині зафіксовано масштабні пожежі на об’єктах інфраструктури.

Читайте: Близько 1200 будинків у Києві залишаються без тепла після атак РФ, - Кличко

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Київ (20871) обстріл (34458) опалення (1071)
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Топ коментарі
+8
Ну ось на що спроможні варвари ,це злочине терористичне утворення під назвою рф значно гірше німецьких нацистів ,ці чорти знищують український народ ,а в нас переймаются як там землячки в Дубаї чи Телявіві і що сказав Трамп.Найбільший найкривавіший ворог України це фашиська росія була і є.
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07.03.2026 10:09 Відповісти
+7
Гадить Українцям цей недопалок з московії, знаючи про свій кінець!!!
Смерть ****** з його орками!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
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07.03.2026 09:58 Відповісти
+4
ой, як невчасно!
чи, навпаки?
пишний з наліком на мадярії, вже нецікавий?
будемо обсмоктувати віталіка з просраним києвом?
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07.03.2026 09:57 Відповісти
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ой, як невчасно!
чи, навпаки?
пишний з наліком на мадярії, вже нецікавий?
будемо обсмоктувати віталіка з просраним києвом?
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07.03.2026 09:57 Відповісти
можливо ,щоб прикрити передачу грошей орбану на вибори,через українських "слуг".та одночасної шкоди для України .рашисти тут же вирішили накрити Київ і Україну ракетами, щоб відвернути увагу ???
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07.03.2026 10:36 Відповісти
пишний з наліком на мадярії

Я не знаю о чем новость, но пишного з наліком давайте обсудим:
Возможно вы будете удивлены, но в составе ВСУ воюют иностранные граждане. Как вы думаете? Они подставляются за гривны?
Если бы вас звали пострелять/половить пули в Буркина-фасо и предлагали оплату полновесными местными франками. Согласились бы. Это только один, маленький эпизод куда стране может понадобиться наличная валюта
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07.03.2026 12:21 Відповісти
нєнє!
я ж кажу!
оплата виключно в золотих злитках.
як раз, дев'ять штук на всіх іноземців.
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07.03.2026 12:25 Відповісти
Гадить Українцям цей недопалок з московії, знаючи про свій кінець!!!
Смерть ****** з його орками!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
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07.03.2026 09:58 Відповісти
Героям слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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07.03.2026 11:03 Відповісти
Ну ось на що спроможні варвари ,це злочине терористичне утворення під назвою рф значно гірше німецьких нацистів ,ці чорти знищують український народ ,а в нас переймаются як там землячки в Дубаї чи Телявіві і що сказав Трамп.Найбільший найкривавіший ворог України це фашиська росія була і є.
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07.03.2026 10:09 Відповісти
+16 на след. неделе,имхо тут будешь рад если спец отключат шкварят те батареии +23 в квартире,а платежечка норм потом прийдет
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07.03.2026 11:59 Відповісти
Ворог намагався атакувати Київщину: знищено 15 дронів, влучань у критичну інфраструктуру немає Джерело: https://censor.net/ua/n3604027
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07.03.2026 12:28 Відповісти
Лідореску !!! Ти не туди блекаути насилаєш!!! Перекрути свою Потужність!!

Пропоную наступний вид балаболістичної ракети назвати Блекаут!! Бо "пекло" і трембіта то вже вчорашній день
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07.03.2026 22:53 Відповісти
 
 