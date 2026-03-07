Атака РФ на Київ: ще понад 1900 багатоповерхівок знову без тепла. Троє людей постраждали
Внаслідок атаки ворога минулої ночі та пошкодження обʼєкту критичної інфраструктури без тепла опинилися 1905 будинків у Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянскому районах Києва.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Скільки будинків без тепла загалом?
За його словами, комунальники наразі працюють, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання в ці багатоповерхівки.
"Загалом у місті без тепла майже 2700 будинків. Враховуючи частину багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах, у які поки неможливо подати теплоносій через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ", - нагадав Кличко.
Є постраждалі
Також він інформує, що є троє постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Двох із них медики госпіталізували, одному надали допомогу на місці.
Масована атака 7 березня
Як повідомлялося, ворог вночі цілився по енергетиці та залізниці: 29 ракет, із них майже половина – балістика, 480 дронів.
Зокрема, росіяни вдарили балістикою по багатоповерхівці у Харкові: семеро загиблих, серед них двоє дітей.
Також Росія атакувала Київ балістичними ракетами: наслідки фіксуються у трьох районах.
Після атаки БпЛА на Черкащину рятувальники витягли з-під завалів двох дітей та чотирьох дорослих.
На Одещині зафіксовано масштабні пожежі на об’єктах інфраструктури.
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чи, навпаки?
пишний з наліком на мадярії, вже нецікавий?
будемо обсмоктувати віталіка з просраним києвом?
Я не знаю о чем новость, но пишного з наліком давайте обсудим:
Возможно вы будете удивлены, но в составе ВСУ воюют иностранные граждане. Как вы думаете? Они подставляются за гривны?
Если бы вас звали пострелять/половить пули в Буркина-фасо и предлагали оплату полновесными местными франками. Согласились бы. Это только один, маленький эпизод куда стране может понадобиться наличная валюта
я ж кажу!
оплата виключно в золотих злитках.
як раз, дев'ять штук на всіх іноземців.
Смерть ****** з його орками!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
Пропоную наступний вид балаболістичної ракети назвати Блекаут!! Бо "пекло" і трембіта то вже вчорашній день