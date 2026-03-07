Атака РФ на Киев: еще более 1900 многоэтажек снова без тепла. Трое человек пострадали

В результате атаки врага прошлой ночью и повреждения объекта критической инфраструктуры без тепла оказались 1905 домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах Киева.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Сколько домов без тепла в целом?

По его словам, коммунальщики сейчас работают, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение в эти многоэтажки.

"Всего в городе без тепла почти 2700 домов. Учитывая часть многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые пока невозможно подать теплоноситель из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ", - напомнил Кличко.

Есть пострадавшие

Также он сообщает, что в столице есть трое пострадавших в результате атаки врага. Двоих из них медики госпитализировали, одному оказали помощь на месте.

Массированная атака 7 марта

Как сообщалось, враг ночью целился по энергетике и железной дороге: 29 ракет, из них почти половина - баллистика, 480 дронов.

В частности, россияне ударили баллистикой по многоэтажке в Харькове: семь погибших, среди них двое детей.

Также Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: последствия фиксируются в трех районах.

Послеатаки БПЛА на Черкасскую область спасатели вытащили из-под завалов двух детей и четырех взрослых.

В Одесской области зафиксированы масштабные пожары на объектах инфраструктуры.

