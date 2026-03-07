Атака РФ на Киев: еще более 1900 многоэтажек снова без тепла. Трое человек пострадали
В результате атаки врага прошлой ночью и повреждения объекта критической инфраструктуры без тепла оказались 1905 домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах Киева.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Сколько домов без тепла в целом?
По его словам, коммунальщики сейчас работают, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение в эти многоэтажки.
"Всего в городе без тепла почти 2700 домов. Учитывая часть многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые пока невозможно подать теплоноситель из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ", - напомнил Кличко.
Есть пострадавшие
Также он сообщает, что в столице есть трое пострадавших в результате атаки врага. Двоих из них медики госпитализировали, одному оказали помощь на месте.
Массированная атака 7 марта
Как сообщалось, враг ночью целился по энергетике и железной дороге: 29 ракет, из них почти половина - баллистика, 480 дронов.
В частности, россияне ударили баллистикой по многоэтажке в Харькове: семь погибших, среди них двое детей.
Также Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: последствия фиксируются в трех районах.
Послеатаки БПЛА на Черкасскую область спасатели вытащили из-под завалов двух детей и четырех взрослых.
В Одесской области зафиксированы масштабные пожары на объектах инфраструктуры.
чи, навпаки?
пишний з наліком на мадярії, вже нецікавий?
будемо обсмоктувати віталіка з просраним києвом?
Смерть ****** з його орками!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!