Атака РФ на Киев: еще более 1900 многоэтажек снова без тепла. Трое человек пострадали

В результате атаки врага прошлой ночью и повреждения объекта критической инфраструктуры без тепла оказались 1905 домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах Киева.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Сколько домов без тепла в целом?

По его словам, коммунальщики сейчас работают, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение в эти многоэтажки.

"Всего в городе без тепла почти 2700 домов. Учитывая часть многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые пока невозможно подать теплоноситель из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ", - напомнил Кличко.

Есть пострадавшие

Также он сообщает, что в столице есть трое пострадавших в результате атаки врага. Двоих из них медики госпитализировали, одному оказали помощь на месте.

Массированная атака 7 марта

Как сообщалось, враг ночью целился по энергетике и железной дороге: 29 ракет, из них почти половина - баллистика, 480 дронов.

В частности, россияне ударили баллистикой по многоэтажке в Харькове: семь погибших, среди них двое детей.

Также Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: последствия фиксируются в трех районах.

Послеатаки БПЛА на Черкасскую область спасатели вытащили из-под завалов двух детей и четырех взрослых.

В Одесской области зафиксированы масштабные пожары на объектах инфраструктуры.

Зате Дубай *в шоколаді*.
07.03.2026 09:57 Ответить
ой, як невчасно!
чи, навпаки?
пишний з наліком на мадярії, вже нецікавий?
будемо обсмоктувати віталіка з просраним києвом?
07.03.2026 09:57 Ответить
можливо ,щоб прикрити передачу грошей орбану на вибори,через українських "слуг".та одночасної шкоди для України .рашисти тут же вирішили накрити Київ і Україну ракетами, щоб відвернути увагу ???
07.03.2026 10:36 Ответить
Гадить Українцям цей недопалок з московії, знаючи про свій кінець!!!
Смерть ****** з його орками!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
07.03.2026 09:58 Ответить
Ну ось на що спроможні варвари ,це злочине терористичне утворення під назвою рф значно гірше німецьких нацистів ,ці чорти знищують український народ ,а в нас переймаются як там землячки в Дубаї чи Телявіві і що сказав Трамп.Найбільший найкривавіший ворог України це фашиська росія була і є.
07.03.2026 10:09 Ответить
 
 