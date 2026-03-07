Росія атакувала житлову та критичну інфраструктуру України,- Кулеба
У ніч на 7 березня РФ завдала масованого удару по населених пунктах України. Пошкоджено житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
"Ніч російського терору. Ворог завдав масованих ударів по Києву, Харкову, Одесі, Запоріжжю, Дніпропетровщині та інших регіонах України. На жаль, є загиблі. Щирі співчуття родинам, чиїх близьких забрала Росія. Серед поранених – немовля. Лікарі борються за життя всіх постраждалих", - ідеться в повідомленні.
Безпілотники атакували залізничну інфраструктуру
Дрони атакували чотири залізничні підстанції у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях, а також низку залізничних мостів. На щастя, постраждалих немає.
"Через пошкодження частину поїздів тимчасово спрямовано альтернативними маршрутами. Відновлювальні роботи тривають на всіх об’єктах", - зазначив Кулеба.
Під час повітряної тривоги понад 20 поїздів були зупинені у безпечних місцях, що є стандартною процедурою для захисту пасажирів та працівників залізниці.
Удари по портовій інфраструктурі
Також ворог атакував портову інфраструктуру Одещини.
Унаслідок влучань виникла пожежа резервуарів із рослинною олією та пошкоджено зерновий склад. Без постраждалих.
Рятувальники ліквідовують наслідки. На території іншого порту пошкоджена портова інфраструктура.
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ми всіх спеців відправили до персидської затоки.
у нас все дуже файно!
от тільки налік у мадярів застряг...
Найкращий статист України (за версією ОП), який кілька днів тому триндів, що може допомогти країнам Близького Сходу боротися з шахедами.
Борцун 🤼♂️хрипатий!