Массированный комбинированный удар
646

Россия атаковала жилую и критическую инфраструктуру Украины, - Кулеба

Последствия массированного обстрела 7 марта

В ночь на 7 марта РФ нанесла массированный удар по населенным пунктам Украины. Повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

"Ночь российского террора. Враг нанес массированные удары по Киеву, Харькову, Одессе, Запорожью, Днепропетровской области и другим регионам Украины. К сожалению, есть погибшие. Искренние соболезнования семьям, чьих близких забрала Россия. Среди раненых – младенец. Врачи борются за жизнь всех пострадавших", – говорится в сообщении.

Беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру

Дроны атаковали четыре железнодорожные подстанции в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях, а также ряд железнодорожных мостов. К счастью, пострадавших нет.

"Из-за повреждений часть поездов временно направлена по альтернативным маршрутам. Восстановительные работы продолжаются на всех объектах", - отметил Кулеба

Во время воздушной тревоги более 20 поездов были остановлены в безопасных местах, что является стандартной процедурой для защиты пассажиров и работников железной дороги.

Удары по портовой инфраструктуре

Также враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области.

В результате попаданий возник пожар резервуаров с растительным маслом и поврежден зерновой склад. Без пострадавших.

Спасатели ликвидируют последствия. На территории другого порта повреждена портовая инфраструктура.  

обстрел (15188) Кулеба Алексей (109)
якщо ми не можемо зносити рашистські міста разом з їхніми людьми - ніколи не відіб'ємося. в сраку ту гуманність
07.03.2026 10:25 Ответить
ой, я вас умаляю!
ми всіх спеців відправили до персидської затоки.
у нас все дуже файно!
от тільки налік у мадярів застряг...
07.03.2026 10:26 Ответить
А де пропав "Вова потужний"?
Найкращий статист України (за версією ОП), який кілька днів тому триндів, що може допомогти країнам Близького Сходу боротися з шахедами.
Борцун 🤼‍♂️хрипатий!
07.03.2026 11:50 Ответить
А Украина будет атаковать жилую и критическую инфраструктуру Росии? Или рисунки летящих фламингов будем постить?
07.03.2026 12:17 Ответить
 
 