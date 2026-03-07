Россия атаковала жилую и критическую инфраструктуру Украины, - Кулеба
В ночь на 7 марта РФ нанесла массированный удар по населенным пунктам Украины. Повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.
"Ночь российского террора. Враг нанес массированные удары по Киеву, Харькову, Одессе, Запорожью, Днепропетровской области и другим регионам Украины. К сожалению, есть погибшие. Искренние соболезнования семьям, чьих близких забрала Россия. Среди раненых – младенец. Врачи борются за жизнь всех пострадавших", – говорится в сообщении.
Беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру
Дроны атаковали четыре железнодорожные подстанции в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях, а также ряд железнодорожных мостов. К счастью, пострадавших нет.
"Из-за повреждений часть поездов временно направлена по альтернативным маршрутам. Восстановительные работы продолжаются на всех объектах", - отметил Кулеба
Во время воздушной тревоги более 20 поездов были остановлены в безопасных местах, что является стандартной процедурой для защиты пассажиров и работников железной дороги.
Удары по портовой инфраструктуре
Также враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области.
В результате попаданий возник пожар резервуаров с растительным маслом и поврежден зерновой склад. Без пострадавших.
Спасатели ликвидируют последствия. На территории другого порта повреждена портовая инфраструктура.
ми всіх спеців відправили до персидської затоки.
у нас все дуже файно!
от тільки налік у мадярів застряг...
Найкращий статист України (за версією ОП), який кілька днів тому триндів, що може допомогти країнам Близького Сходу боротися з шахедами.
Борцун 🤼♂️хрипатий!