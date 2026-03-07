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Новини Масований комбінований удар
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Удари РФ по енергетиці України є спробою залякати українців, - Кошта

Президент Євроради засудив ракетні удари РФ по Україні

Президент Європейської ради Антоніу Кошта засудив ракетні удари Росії по енергетичній системі та цивільній інфраструктурі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кошта написав у Х.

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"Вчора ввечері Росія здійснила черговий масштабний напад на енергетичну систему та цивільну інфраструктуру України.

Такі систематичні та навмисні удари по цивільному населенню є неприйнятними. Напади на енергетичну інфраструктуру є цинічною спробою залякати український народ", - йдеться в дописі.

Кошта запевнив, що ЄС твердо стоїть на боці України. Разом із іншими міжнародними партнерами ЄС продовжить підтримувати відновлення, реконструкцію та захист енергетичної системи України, підкреслив він.

"Агресія Росії не переможе. Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України", – резюмував він.

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Масований обстріл 7 березня

У ніч на 7 березня 2026 року Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на територію України, застосувавши рекордну кількість повітряних цілей. Основний удар був спрямований на енергетику, залізничну інфраструктуру та житлові райони.

За даними Повітряних сил ЗСУ, було зафіксовано 509 засобів повітряного нападу. Силам ППО вдалося збити більшу частину цілей, проте зафіксовано 22 влучання та численні падіння уламків.

Харків - ворог ударив балістикою по Київському району міста. Ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши один із під'їздів.

Станом на ранок відомо про 7 загиблих, серед яких двоє дітей. Понад 15 людей отримали поранення.

Київ атакували дрони та ракети (тричі за ніч). Уламки впали в Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах.

У Київській області Сили протиповітряної оборони знищили частину повітряних цілей, влучань у критичну інфраструктуру та постраждалих серед мирних жителів немає.

Частково без світла залишилися споживачі у 7 областях (Вінницька, Житомирська, Запорізька, Миколаївська, Хмельницька, Полтавська та Харківська).

  • Одещина: Удар по портовій інфраструктурі; виникла пожежа на складах із рослинною олією.

  • Дніпропетровщина: Загинув 48-річний чоловік у Самарівському районі, пошкоджено інфраструктурний об’єкт та близько 20 будинків.

  • Запоріжжя: Пошкоджено багатоповерхівки та приватний сектор, поранена тримісячна дитина.

  • Буковина: Атака на об'єкти енергетики в Дністровському районі, минулося без жертв.

Автор: 

обстріл (34458) Кошта Антоніу (142)
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Кєп, ми на 4 рік наче й не знаємо 🤦🤦 куколди європейські, вчіться краще робити супротив російської агресії
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07.03.2026 14:08 Відповісти
пока в Украине тупость не будет ни тепла ни света.
привезли оборудование полгода стоит не знают что делать.
Отдай в рассрочку предпринимателю дац ему кредит и документы и он сам его за неделю установит и наладит и тепло и свет если это Очень Выгодно..
а когда частникам не позводяют трут Ахметов с Дтек ничего не будет
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07.03.2026 14:12 Відповісти
Зараз заявиться якийсь "експерд-енергетик" і пояснить нам, що так це не робиться, що спочатку слід "позолотити ручку" і зачекати два роки (мінімум).
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07.03.2026 14:55 Відповісти
@ ".. .рашисти масовано атакували одну з найбільших у Світі гідро-акумулюючих електростанцій - Дністровську ГЕС.
Це сталось не вперше - атаки були ще в 2022 році та більш масовано в 2024-му. Тоді ракети збили."
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07.03.2026 14:37 Відповісти
Який "розумний та занепокоїний" вираз обличчя !
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07.03.2026 15:56 Відповісти
Хвора худоба не знає про такий термін як геноцид. Треба цьому папуасу частіше відвідувати та ретельно попорпатися в архівах об'єднаних націй. Хоча, з іншого боку від поросійської газосісі наврядчи можна чекати хоча б якихось тверезих порозумінь.
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07.03.2026 17:24 Відповісти
... на третий день заключения зоркий глаз заметил что в камере нет стены на улицу...
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07.03.2026 17:54 Відповісти
 
 