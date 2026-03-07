Удари РФ по енергетиці України є спробою залякати українців, - Кошта

Президент Європейської ради Антоніу Кошта засудив ракетні удари Росії по енергетичній системі та цивільній інфраструктурі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кошта написав у Х.

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"Вчора ввечері Росія здійснила черговий масштабний напад на енергетичну систему та цивільну інфраструктуру України.

Такі систематичні та навмисні удари по цивільному населенню є неприйнятними. Напади на енергетичну інфраструктуру є цинічною спробою залякати український народ", - йдеться в дописі.

Кошта запевнив, що ЄС твердо стоїть на боці України. Разом із іншими міжнародними партнерами ЄС продовжить підтримувати відновлення, реконструкцію та захист енергетичної системи України, підкреслив він.

"Агресія Росії не переможе. Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України", – резюмував він.

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Масований обстріл 7 березня

У ніч на 7 березня 2026 року Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на територію України, застосувавши рекордну кількість повітряних цілей. Основний удар був спрямований на енергетику, залізничну інфраструктуру та житлові райони.

За даними Повітряних сил ЗСУ, було зафіксовано 509 засобів повітряного нападу. Силам ППО вдалося збити більшу частину цілей, проте зафіксовано 22 влучання та численні падіння уламків.

Харків - ворог ударив балістикою по Київському району міста. Ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши один із під'їздів.

Станом на ранок відомо про 7 загиблих, серед яких двоє дітей. Понад 15 людей отримали поранення.

Київ атакували дрони та ракети (тричі за ніч). Уламки впали в Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах.

У Київській області Сили протиповітряної оборони знищили частину повітряних цілей, влучань у критичну інфраструктуру та постраждалих серед мирних жителів немає.

Частково без світла залишилися споживачі у 7 областях (Вінницька, Житомирська, Запорізька, Миколаївська, Хмельницька, Полтавська та Харківська).