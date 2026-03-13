РУС
943 17

Правительство не будет национализировать Дарницкую ТЭЦ: оборудование для восстановления ищут в Европе, – Шмыгаль

Дарницкая ТЭЦ

Государство не планирует национализировать Дарницкую теплоэлектроцентраль в Киеве, которая была повреждена в результате российских атак. В то же время правительство будет помогать владельцу восстановить энергетический объект.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Зеркало недели".

О планах по восстановлению станции заявил министр энергетики Денис Шмыгаль во время заседания Верховной Рады, отвечая на вопрос народного депутата Сергея Рудика.

Депутат напомнил, что от работы Дарницкой ТЭЦ зависит теплоснабжение более тысячи домов в столице, которые до сих пор остаются без отопления.

"Мы не собираемся национализировать Дарницкую ТЭЦ. Она находится в частной собственности – там и останется. Мы собираемся помогать восстанавливать. Независимо от права собственности – частной, коммунальной, государственной – последствия российского террора – это общая проблема, и мы будем совместно ее решать", – заявил Шмыгаль.

По его словам, Украина уже ищет оборудование для восстановления этой и других теплоэлектроцентралей в странах Европы.

Речь идет, в частности, о странах Балтии, Германии, Австрии, Словакии, Хорватии и Болгарии.

Министр пояснил, что в этих странах есть выведенные из эксплуатации теплоэлектроцентрали, оборудование которых может подойти для украинских станций.

"Партнеры оплачивают разборку и логистику, передачу нашим ТЭЦ этого оборудования целыми узлами. Это самый быстрый способ восстановления", – отметил Шмыгаль.

На данный момент Дарницкая ТЭЦ остается в частной собственности. Ее оператором является ООО "Евро-Реконструкция", конечным бенефициарным владельцем которого является бизнесмен Анатолий Шкрибляк.

Подробности

Дарницкая ТЭЦ, которая была разрушена в результате российских обстрелов и обеспечивала теплом и горячей водой Дарницкий и Днепровский районы Киева, находится в частной собственности, а не в государственной. Именно поэтому ни правительство, ни городские власти не могут напрямую финансировать ее восстановление. В случае использования бюджетных средств на эти работы прокуратура может открыть производство по факту возможного нецелевого использования государственных средств.

Автор: 

Киев (3360) национализация (21) ТЭЦ (69) атака (873) Шмыгаль Денис (952)
Топ комментарии
+10
Поприватизовували всі енергообєкти і десятиріччями тільки визискували. А як тільки якась халепа то тягнуть загрібайло до дежави і держава таких самих "потенційних приватизаторів" дає неміряно з відкатами. Ще й по всьому світу збирає своїм приватизатором щоб отримати відкати від власників які знову продовжать розкрадали і визискували... Не маєш коштів на ремонт? Націоналізація за залишковою ціною. Крапка.
13.03.2026 15:04 Ответить
+7
тобто!
всім зроміло?
******* пердячий гнойник в києві не будуть зносити, а будуть відновлювати?
як і вся пром зона, що вже давно себе вижила, продовжує існувати!
як і жкх, що продовжує гріти землю в люті морози, холуй ахметки шмигаль не планує ліквідовувати!
13.03.2026 15:01 Ответить
+4
Якщо ця станція така вразлива, то, може, не треба відновлювати її вже в котрий раз (принаймні під час війни), запропонувавши інше рішення?

Із доповіді агронома:
Минулого року ми посіяли 5 га конопля, але їх поїла тля.
Цього року ми посіяли 7 га конопля, але їх поїла тля.
Наступного року ми посіємо 10 га конопля, але і хай вона ними подавиться!
13.03.2026 15:09 Ответить
13.03.2026 15:01 Ответить
Бо це вигідно. Нижче, я написала, чому.
13.03.2026 15:04 Ответить
І де той бізнесюк??? Знову бюджетом Києва відновлювати чуже майно? У тієї ***@реконструкції бабла дофіга - вистачить на реконструкцію. Найдорожче опалення у них. Причому, стягують гроші щомісячно! В опалювальний період - 1750 грн. щомісячно, в неопалювальний 630 грн щомісячно!
13.03.2026 15:03 Ответить
Поприватизовували всі енергообєкти і десятиріччями тільки визискували. А як тільки якась халепа то тягнуть загрібайло до дежави і держава таких самих "потенційних приватизаторів" дає неміряно з відкатами. Ще й по всьому світу збирає своїм приватизатором щоб отримати відкати від власників які знову продовжать розкрадали і визискували... Не маєш коштів на ремонт? Націоналізація за залишковою ціною. Крапка.
13.03.2026 15:04 Ответить
Та ***@реконструкція охаміла вкрай. А керівництво вже можна пересаджати, разом з купленими суддями. І з них бабла напрусити на ремонт можна. Цікаво, де той бізнесюк подівся?
показать весь комментарий
Винним все одно буде Кличко, нє?
показать весь комментарий
Чому буде? Він вже винний. Завжди. Це хронічне.
показать весь комментарий
Все правильно. Приватизують вже після ремонту, на другий день запуску та ще і піднімуть ціну на електрику, тепло, пояснюючі це довгим і дорогим ремонтом.
Це ж вже було!
показать весь комментарий
Якщо ця станція така вразлива, то, може, не треба відновлювати її вже в котрий раз (принаймні під час війни), запропонувавши інше рішення?

Із доповіді агронома:
Минулого року ми посіяли 5 га конопля, але їх поїла тля.
Цього року ми посіяли 7 га конопля, але їх поїла тля.
Наступного року ми посіємо 10 га конопля, але і хай вона ними подавиться!
13.03.2026 15:09 Ответить
Якщо буде відновлено за гроші народу ( у держави не мпє грошей , всі гроші є народними)
тоді цей приватний власник має компенсувати народу його вклад через тариф ...
і це повинно бути прораховано до початку робіт
13.03.2026 15:11 Ответить
оце ти гоніш.....
показать весь комментарий
Відновлять і знову кацапи вгатять.. зелені ну чому ви такі дебіли?
показать весь комментарий
То мешканці Дарницького та Дніпровського районів мають наступної зими вимерзнути ? Кацапи можуть вгатити по будь-чому, що з'явиться замість ТЕЦ-4.
показать весь комментарий
Чому в Європі шукають? Нехай би спробували в Ізраїлі. Там є один дядя у якого якраз кошти на це завалялись.
показать весь комментарий
А у ЗЕМіндіча не просили?
показать весь комментарий
Нах ту тец! РОздати всім бойлери!
показать весь комментарий
Так этой станции уже в природе не существует,все что там будет происходить называется - построить новую станцию,в собственности там может быть только участок земли,квартал врёт,что бы найти возможность финансировать бизнес хитрожопого миллиардера.
показать весь комментарий
