Правительство не будет национализировать Дарницкую ТЭЦ: оборудование для восстановления ищут в Европе, – Шмыгаль

Государство не планирует национализировать Дарницкую теплоэлектроцентраль в Киеве, которая была повреждена в результате российских атак. В то же время правительство будет помогать владельцу восстановить энергетический объект.

О планах по восстановлению станции заявил министр энергетики Денис Шмыгаль во время заседания Верховной Рады, отвечая на вопрос народного депутата Сергея Рудика.

Депутат напомнил, что от работы Дарницкой ТЭЦ зависит теплоснабжение более тысячи домов в столице, которые до сих пор остаются без отопления.

"Мы не собираемся национализировать Дарницкую ТЭЦ. Она находится в частной собственности – там и останется. Мы собираемся помогать восстанавливать. Независимо от права собственности – частной, коммунальной, государственной – последствия российского террора – это общая проблема, и мы будем совместно ее решать", – заявил Шмыгаль.

По его словам, Украина уже ищет оборудование для восстановления этой и других теплоэлектроцентралей в странах Европы.

Речь идет, в частности, о странах Балтии, Германии, Австрии, Словакии, Хорватии и Болгарии.

Министр пояснил, что в этих странах есть выведенные из эксплуатации теплоэлектроцентрали, оборудование которых может подойти для украинских станций.

"Партнеры оплачивают разборку и логистику, передачу нашим ТЭЦ этого оборудования целыми узлами. Это самый быстрый способ восстановления", – отметил Шмыгаль.

На данный момент Дарницкая ТЭЦ остается в частной собственности. Ее оператором является ООО "Евро-Реконструкция", конечным бенефициарным владельцем которого является бизнесмен Анатолий Шкрибляк.

Дарницкая ТЭЦ, которая была разрушена в результате российских обстрелов и обеспечивала теплом и горячей водой Дарницкий и Днепровский районы Киева, находится в частной собственности, а не в государственной. Именно поэтому ни правительство, ни городские власти не могут напрямую финансировать ее восстановление. В случае использования бюджетных средств на эти работы прокуратура может открыть производство по факту возможного нецелевого использования государственных средств.

