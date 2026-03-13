Уряд не націоналізуватиме Дарницьку ТЕЦ: обладнання для відновлення шукають у Європі, – Шмигаль

Держава не планує націоналізувати Дарницьку теплоелектроцентраль у Києві, яка була пошкоджена внаслідок російських атак. Водночас уряд допомагатиме власнику відновити енергетичний об’єкт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дзеркало тижня.

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Про плани щодо відновлення станції заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час засідання Верховної Ради, відповідаючи на запитання народного депутата Сергія Рудика.

Депутат нагадав, що від роботи Дарницької ТЕЦ залежить теплопостачання понад тисячі будинків у столиці, які досі залишаються без опалення.

"Ми не збираємося націоналізовувати Дарницьку ТЕЦ. Вона у приватній власності – там і буде залишатися. Ми збираємося допомагати відновлювати. Незалежно від права власності – приватної, комунальної, державної – наслідки російського терору – це спільна проблема, і ми будемо спільно її вирішувати", – заявив Шмигаль.

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За його словами, Україна вже шукає обладнання для відновлення цієї та інших теплоелектроцентралей у країнах Європи.

Йдеться, зокрема, про держави Балтії, Німеччину, Австрію, Словаччину, Хорватію та Болгарію.

Міністр пояснив, що у цих країнах є виведені з експлуатації теплоелектроцентралі, обладнання яких може підійти для українських станцій.

"Партнери оплачують розбір і логістику, передання нашим ТЕЦ цього обладнання цілими вузлами. Це найшвидший спосіб відновлення", – зазначив Шмигаль.

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Наразі Дарницька ТЕЦ залишається у приватній власності. Її оператором є ТОВ "Євро-Реконструкція", кінцевим бенефіціарним власником якого є бізнесмен Анатолій Шкрібляк.

Подробиці

Дарницька ТЕЦ, яка була зруйнована внаслідок російських обстрілів і забезпечувала теплом та гарячою водою Дарницький і Дніпровський райони Києва, перебуває у приватній власності, а не державній. Саме тому ні уряд, ні міська влада не можуть напряму фінансувати її відновлення. У разі використання бюджетних коштів на ці роботи прокуратура може відкрити провадження щодо можливого нецільового використання державних коштів.

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