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Новини Удари по енергетиці
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Уряд не націоналізуватиме Дарницьку ТЕЦ: обладнання для відновлення шукають у Європі, – Шмигаль

Дарницька ТЕЦ

Держава не планує націоналізувати Дарницьку теплоелектроцентраль у Києві, яка була пошкоджена внаслідок російських атак. Водночас уряд допомагатиме власнику відновити енергетичний об’єкт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дзеркало тижня.

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Про плани щодо відновлення станції заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час засідання Верховної Ради, відповідаючи на запитання народного депутата Сергія Рудика.

Депутат нагадав, що від роботи Дарницької ТЕЦ залежить теплопостачання понад тисячі будинків у столиці, які досі залишаються без опалення.

"Ми не збираємося націоналізовувати Дарницьку ТЕЦ. Вона у приватній власності – там і буде залишатися. Ми збираємося допомагати відновлювати. Незалежно від права власності – приватної, комунальної, державної – наслідки російського терору – це спільна проблема, і ми будемо спільно її вирішувати", – заявив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни Європи готові надати списане обладнання для відновлення українських ТЕЦ і ТЕС, – Міненерго

За його словами, Україна вже шукає обладнання для відновлення цієї та інших теплоелектроцентралей у країнах Європи.

Йдеться, зокрема, про держави Балтії, Німеччину, Австрію, Словаччину, Хорватію та Болгарію.

Міністр пояснив, що у цих країнах є виведені з експлуатації теплоелектроцентралі, обладнання яких може підійти для українських станцій.

"Партнери оплачують розбір і логістику, передання нашим ТЕЦ цього обладнання цілими вузлами. Це найшвидший спосіб відновлення", – зазначив Шмигаль.

Також читайте: Росія за пів року 9 разів атакувала Дарницьку ТЕЦ у Києві, – Шмигаль. ФОТО

Наразі Дарницька ТЕЦ залишається у приватній власності. Її оператором є ТОВ "Євро-Реконструкція", кінцевим бенефіціарним власником якого є бізнесмен Анатолій Шкрібляк.

Подробиці

Дарницька ТЕЦ, яка була зруйнована внаслідок російських обстрілів і забезпечувала теплом та гарячою водою Дарницький і Дніпровський райони Києва, перебуває у приватній власності, а не державній. Саме тому ні уряд, ні міська влада не можуть напряму фінансувати її відновлення. У разі використання бюджетних коштів на ці роботи прокуратура може відкрити провадження щодо можливого нецільового використання державних коштів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генсек Ради Європи Берсе відвідав пошкоджену російськими атаками ТЕЦ у Києві. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (20929) націоналізація (394) ТЕЦ (527) атака (1665) Шмигаль Денис (4941)
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Топ коментарі
+15
Поприватизовували всі енергообєкти і десятиріччями тільки визискували. А як тільки якась халепа то тягнуть загрібайло до дежави і держава таких самих "потенційних приватизаторів" дає неміряно з відкатами. Ще й по всьому світу збирає своїм приватизатором щоб отримати відкати від власників які знову продовжать розкрадали і визискували... Не маєш коштів на ремонт? Націоналізація за залишковою ціною. Крапка.
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13.03.2026 15:04 Відповісти
+12
тобто!
всім зроміло?
******* пердячий гнойник в києві не будуть зносити, а будуть відновлювати?
як і вся пром зона, що вже давно себе вижила, продовжує існувати!
як і жкх, що продовжує гріти землю в люті морози, холуй ахметки шмигаль не планує ліквідовувати!
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13.03.2026 15:01 Відповісти
+9
Якщо ця станція така вразлива, то, може, не треба відновлювати її вже в котрий раз (принаймні під час війни), запропонувавши інше рішення?

Із доповіді агронома:
Минулого року ми посіяли 5 га конопля, але їх поїла тля.
Цього року ми посіяли 7 га конопля, але їх поїла тля.
Наступного року ми посіємо 10 га конопля, але і хай вона ними подавиться!
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13.03.2026 15:09 Відповісти

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