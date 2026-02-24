Росія за пів року 9 разів атакувала Дарницьку ТЕЦ у Києві, – Шмигаль. ФОТО

Росія за чотири роки повномасштабної війни проти України завдала 13 ракетних та дронових ударів по Дарницькій ТЕЦ у Києві.

Про це повідомив перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Ця ТЕЦ забезпечувала теплом 500 тис. людей у Києві. За чотири роки Росія завдала по ній 13 ракетних та дронових атак, із яких 9 – за останні пів року. У січні через черговий удар станція припинила виробляти електроенергію. А на початку лютого сюди прилетіло 5 балістичних ракет – і зупинилося виробництво тепла", – розповів Шмигаль.

Він зазначв, що внаслідок цього без опалення залишилися понад 1100 багатоквартирних будинків, 118 шкіл та дитсадків, 18 лікарень.

Підтримка енергетики

За словами Шмигаля, українську енергетику цієї зими підтримують понад 40 країн і організацій.

У 2025 році через Фонд підтримки енергетики було мобілізовано близько 600 млн євро.

Окрім того, за час повномасштабної війни Україна отримала понад 2000 гуманітарних вантажів для енергосектору.







Раніше Шмигаль повідомляв, що партнери виділяють кошти на обладнання для ремонтів ТЕС і ТЕЦ. Крім того, створено Енергетичний фонд підтримки України за участю Energy Community в Європейському Союзі.

Як повідомлялося, для мешканців Києва плата за централізоване опалення в платіжках за січень 2026 року не нараховувалася за період, коли послуга фактично не надавалася через наслідки масованих обстрілів Росії.

Пошкодження енергосистеми

Також Шмигаль заявив, що Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну здійснила 5796 атак на українську енергосистему.

Нагадаємо, російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генерувальних потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції, для невідкладних робіт з відновлення генерації потрібно близько $1 млрд.

Зі свого боку голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що внаслідок масованих російських атак в енергосистемі України виник дефіцит, покрити його за рахунок внутрішньої генерації та імпорту електроенергії наразі неможливо.