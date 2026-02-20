Киянам не нараховували плату за опалення в січні через наслідки масованих обстрілів, – "Київтеплоенерго"

Для мешканців Києва плата за централізоване опалення в платіжках за січень 2026 року не нараховувалася за період, коли послуга фактично не надавалася через наслідки масованих обстрілів Росії.

Як повідомили в "Київтеплоенерго", через обстріли об'єкти критичної інфраструктури Києва зазнали серйозних пошкоджень і це спричинило порушення в роботі системи теплопостачання міста.

Відтак, на період ліквідації аварійних ситуацій комунальні служби змушені були тимчасово призупинити надання послуги опалення та гарячого водопостачання для великої кількості споживачів.

"Враховуючи це, "Київтеплоенерго" не нараховувало плату за опалення в платіжках, які кияни отримали в лютому. Плату за частину січня додадуть у платіжки за лютий, які надійдуть у березні", – сказано в повідомленні.

Нарахування стосуватимуться лише того періоду січня, коли опалення надавалося безперебійно і в повному обсязі – від початку місяця до першої атаки, що порушила роботу системи теплопостачання.

У "Київтеплоенерго" зазначили, що в лютому рахунки-повідомлення доставлені споживачам з деякою затримкою через необхідність нормативно-правового врегулювання процедури. Однак наразі всі формати платіжних документів, зокрема паперові версії, доступні споживачам для оплати.

Перерахунок платіжок

Мешканцям, які оплатили опалення в рахунку за січень, наприклад через автоматичний платіж чи як оплату за попередні періоди, оплачена сума перейде в переплату.

Стан енергетики

Раніше в ДТЕК розповіли, що існує кілька причин, чому нарахування за електроенергію у січні могли зрости попри триваліші відключення світла.

До того перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що за умови відсутності нових пошкоджень енергетичних об'єктів і підвищення ефективності роботи сонячних електростанцій, до кінця лютого можливо зберегти режим відключень електроенергії для населення обсягом 3-3,5 черги з 6.

Нагадаємо, російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генерувальних потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції, для невідкладних робіт з відновлення генерації потрібно близько $1 млрд.

Зі свого боку голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що внаслідок масованих російських атак в енергосистемі України виник дефіцит, покрити його за рахунок внутрішньої генерації та імпорту електроенергії наразі неможливо.