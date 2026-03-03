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Новини Підтримка енергетики України Відновлення енергосистеми
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Країни Європи готові надати списане обладнання для відновлення українських ТЕЦ і ТЕС, – Міненерго

Країни Європи готові надати списане обладнання для українських ТЕЦ

Кілька європейських країн, зокрема Латвія, Німеччина, Австрія, мають списане обладнання, придатне для швидкого ремонту українських теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей.

Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Ради національної безекпи й оборони, передає Укрінформ.

За словами Шмигаля, українські фахівці вже оглянули об'єкти в Латвії, Німеччині та Австрії.

"Ризька ТЕЦ-2, яка вже списана, підлягає розбірці. Ми цю ТЕЦ вузлами привозимо в Україну", – сказав він.

Окрім того, додав він, у Німеччині оглядаються дві вугільні ТЕС, в Австрії – дві ТЕЦ.

"Ще є п'ять східноєвропейських країн, які готові надати для України списані вугільні або газові станції, які можна використати для завезення в Україну готових вузлів і швидкого відновлення", – розповів Шмигаль.

Він зазначив, що робота щодо відновлення ведеться і з ТЕЦ-4 у Києві.

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Стан української енергетики

Шмигаль також повідомив, що після атак Росії а українську енергосистему в Україні в роботі залишилося менше 10 ГВт генерувальних потужностей.

Нагадаємо, російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генерувальних потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції, для невідкладних робіт з відновлення генерації потрібно близько $1 млрд.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейська Комісія підтримає ремонт енергетичної інфраструктури України, допоможе її відбудовувати й посилити захист енергомережі перед наступною зимою.

До того президентка Європейскої Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет енергетичної підтримки України в розмірі 100 млн євро.

Перед тим віцепрем'єр – міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомляв, що партнери виділяють кошти на обладнання для ремонтів ТЕС і ТЕЦ. Крім того, створено Енергетичний фонд підтримки України за участю Energy Community в Європейському Союзі.

Автор: 

ремонт (1612) ТЕС (679) ТЕЦ (362) енергетика (718) електроенергія (4688) Шмигаль Денис (1576) Міненерго (988) відновлення (514)
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Топ коментарі
+4
Нагуйа нам списане? Щоб потім що?
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03.03.2026 19:05 Відповісти
+4
Абрахамія і милованова треба включити з помічниками, щоб швидше розікрали і перепродали це обладнання Свириденко за більші гроші!!
Єрмак з бакановим адвокатами хоть копієчку зароблять собі!!!
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03.03.2026 19:08 Відповісти
+4
Замість вкладання коштів в модернізац будуть списаним дзюри затикати
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03.03.2026 19:50 Відповісти
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Нагуйа нам списане? Щоб потім що?
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03.03.2026 19:05 Відповісти
Питання навіщо взагалі відновлювати велики ТЕЦ, які будуть знищені черговою ракетою?
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03.03.2026 19:58 Відповісти
Ну так всю списану зброю весь свій металолом відправили сюди а за рахунок того шо ми не отримали по Ленд Лізу самі переозброїлись
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03.03.2026 20:56 Відповісти
Абрахамія і милованова треба включити з помічниками, щоб швидше розікрали і перепродали це обладнання Свириденко за більші гроші!!
Єрмак з бакановим адвокатами хоть копієчку зароблять собі!!!
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03.03.2026 19:08 Відповісти
Країни ЄС можуть надати дозвіл українцям поритися в смітниках 😸
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03.03.2026 19:37 Відповісти
Дарованому коню в зуби не дивляться. Дякуємо.
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03.03.2026 19:20 Відповісти
так то не кінь, а скелет шкапи 60-річної давнини.

цікавить лише ...

нікого
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03.03.2026 20:48 Відповісти
А зелені потвори пропустять це по документах, що ніби купили за великі бюджетні гроші. З 2019 року мила і вільна Україна перетворилася в країну мародерів і шахраїв.
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03.03.2026 19:43 Відповісти
Замість вкладання коштів в модернізац будуть списаним дзюри затикати
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03.03.2026 19:50 Відповісти

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