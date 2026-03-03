Країни Європи готові надати списане обладнання для відновлення українських ТЕЦ і ТЕС, – Міненерго

Кілька європейських країн, зокрема Латвія, Німеччина, Австрія, мають списане обладнання, придатне для швидкого ремонту українських теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей.

Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Ради національної безекпи й оборони, передає Укрінформ.

За словами Шмигаля, українські фахівці вже оглянули об'єкти в Латвії, Німеччині та Австрії.

"Ризька ТЕЦ-2, яка вже списана, підлягає розбірці. Ми цю ТЕЦ вузлами привозимо в Україну", – сказав він.

Окрім того, додав він, у Німеччині оглядаються дві вугільні ТЕС, в Австрії – дві ТЕЦ.

"Ще є п'ять східноєвропейських країн, які готові надати для України списані вугільні або газові станції, які можна використати для завезення в Україну готових вузлів і швидкого відновлення", – розповів Шмигаль.

Він зазначив, що робота щодо відновлення ведеться і з ТЕЦ-4 у Києві.

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Стан української енергетики

Шмигаль також повідомив, що після атак Росії а українську енергосистему в Україні в роботі залишилося менше 10 ГВт генерувальних потужностей.

Нагадаємо, російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генерувальних потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції, для невідкладних робіт з відновлення генерації потрібно близько $1 млрд.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейська Комісія підтримає ремонт енергетичної інфраструктури України, допоможе її відбудовувати й посилити захист енергомережі перед наступною зимою.

До того президентка Європейскої Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет енергетичної підтримки України в розмірі 100 млн євро.

Перед тим віцепрем'єр – міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомляв, що партнери виділяють кошти на обладнання для ремонтів ТЕС і ТЕЦ. Крім того, створено Енергетичний фонд підтримки України за участю Energy Community в Європейському Союзі.