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Новини Масований комбінований удар
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У Києві запроваджені екстрені відключення та обмежено рух тролейбусів і трамваїв, - КМВА (оновлено)

київ

Через нічний обстріл та відключення напруги у Києві тимчасово зупинено тролейбуси та трамваї на кількох ділянках. Також у столиці запровадили екстрені відключення світла після нічного обстрілу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМВА.

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Рух трамваїв і тролейбусів тимчасово зупинено

Обмеження руху електротранспорту діють на Голосіївському проспекті, Либідській та Деміївській площах, Теремках, Печерську, а також біля Тролейбусного депо № 1. Причиною збоїв стала відсутність напруги на контактній мережі після масованої атаки.

Для забезпечення перевезення пасажирів на цих ділянках організовано роботу тимчасових автобусних маршрутів.

  • № 45ТР курсує від станції метро "Виставковий центр" до метро "Васильківська",
  • № 38ТР сполучає метро "Видубичі" з Музеєм історії України у Другій світовій війні;
  • № 43К працює на маршруті Кібцентр – Либідська площа.

Окрім цього, через відсутність напруги на вулицях Дегтярівській, Олександра Довженка та Олени Теліги фіксується затримка руху тролейбусів № 22К, 27, 30, 42 та трамваїв № 14 і 15.

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Київ переходить на екстрені графіки відключень електроенергії

ДТЕК повідомляє, що у зв’язку з наслідками масованих атак на енергетику в Києві запроваджено екстрені графіки відключень електроенергії.

У Києві застосовано екстрені графіки відключень електроенергії

Відключення зумовлені необхідністю балансування енергосистеми після руйнувань на об’єктах енергетики.

  • Графіки діють з ранку 14 березня та на період доби.

  • Для промислових споживачів передбачені обмеження потужності, для решти категорій - погодинні відключення.

Що передувало?

У ніч на 14 березня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, зокрема на столицю та Київську область.

За повідомленнями, противник використовував:

  • балістичні та крилаті ракети,

  • ударні безпілотники великої кількості.

За даними Київської обласної військової адміністрації (ОВА):

  • загинули троє цивільних осіб,

  • найбільших руйнувань зазнав Броварський район, де постраждали гуртожиток та промислові об’єкти,

  • також зафіксовані пошкодження житлових будинків у Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах.

Атака завдала значної шкоди цивільній інфраструктурі та ще раз підкреслила важливість ефективної протиповітряної оборони у регіоні.

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