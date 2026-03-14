У Києві запроваджені екстрені відключення та обмежено рух тролейбусів і трамваїв, - КМВА (оновлено)
Через нічний обстріл та відключення напруги у Києві тимчасово зупинено тролейбуси та трамваї на кількох ділянках. Також у столиці запровадили екстрені відключення світла після нічного обстрілу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМВА.
Рух трамваїв і тролейбусів тимчасово зупинено
Обмеження руху електротранспорту діють на Голосіївському проспекті, Либідській та Деміївській площах, Теремках, Печерську, а також біля Тролейбусного депо № 1. Причиною збоїв стала відсутність напруги на контактній мережі після масованої атаки.
Для забезпечення перевезення пасажирів на цих ділянках організовано роботу тимчасових автобусних маршрутів.
- № 45ТР курсує від станції метро "Виставковий центр" до метро "Васильківська",
- № 38ТР сполучає метро "Видубичі" з Музеєм історії України у Другій світовій війні;
- № 43К працює на маршруті Кібцентр – Либідська площа.
Окрім цього, через відсутність напруги на вулицях Дегтярівській, Олександра Довженка та Олени Теліги фіксується затримка руху тролейбусів № 22К, 27, 30, 42 та трамваїв № 14 і 15.
Київ переходить на екстрені графіки відключень електроенергії
ДТЕК повідомляє, що у зв’язку з наслідками масованих атак на енергетику в Києві запроваджено екстрені графіки відключень електроенергії.
Відключення зумовлені необхідністю балансування енергосистеми після руйнувань на об’єктах енергетики.
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Графіки діють з ранку 14 березня та на період доби.
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Для промислових споживачів передбачені обмеження потужності, для решти категорій - погодинні відключення.
Що передувало?
У ніч на 14 березня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, зокрема на столицю та Київську область.
За повідомленнями, противник використовував:
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балістичні та крилаті ракети,
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ударні безпілотники великої кількості.
За даними Київської обласної військової адміністрації (ОВА):
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загинули троє цивільних осіб,
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найбільших руйнувань зазнав Броварський район, де постраждали гуртожиток та промислові об’єкти,
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також зафіксовані пошкодження житлових будинків у Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах.
Атака завдала значної шкоди цивільній інфраструктурі та ще раз підкреслила важливість ефективної протиповітряної оборони у регіоні.
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