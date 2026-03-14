У Києві запроваджені екстрені відключення та обмежено рух тролейбусів і трамваїв, - КМВА (оновлено)

Через нічний обстріл та відключення напруги у Києві тимчасово зупинено тролейбуси та трамваї на кількох ділянках. Також у столиці запровадили екстрені відключення світла після нічного обстрілу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМВА.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Рух трамваїв і тролейбусів тимчасово зупинено

Обмеження руху електротранспорту діють на Голосіївському проспекті, Либідській та Деміївській площах, Теремках, Печерську, а також біля Тролейбусного депо № 1. Причиною збоїв стала відсутність напруги на контактній мережі після масованої атаки.

Для забезпечення перевезення пасажирів на цих ділянках організовано роботу тимчасових автобусних маршрутів.

№ 45ТР курсує від станції метро "Виставковий центр" до метро "Васильківська",

№ 38ТР сполучає метро "Видубичі" з Музеєм історії України у Другій світовій війні;

№ 43К працює на маршруті Кібцентр – Либідська площа.

Окрім цього, через відсутність напруги на вулицях Дегтярівській, Олександра Довженка та Олени Теліги фіксується затримка руху тролейбусів № 22К, 27, 30, 42 та трамваїв № 14 і 15.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари РФ по залізниці: поранені працівники на Харківщині. ФОТОрепортаж

Київ переходить на екстрені графіки відключень електроенергії

ДТЕК повідомляє, що у зв’язку з наслідками масованих атак на енергетику в Києві запроваджено екстрені графіки відключень електроенергії.

Відключення зумовлені необхідністю балансування енергосистеми після руйнувань на об’єктах енергетики.

Графіки діють з ранку 14 березня та на період доби.

Для промислових споживачів передбачені обмеження потужності, для решти категорій - погодинні відключення.

Що передувало?

У ніч на 14 березня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, зокрема на столицю та Київську область.

За повідомленнями, противник використовував:

балістичні та крилаті ракети,

ударні безпілотники великої кількості.

За даними Київської обласної військової адміністрації (ОВА):

загинули троє цивільних осіб,

найбільших руйнувань зазнав Броварський район, де постраждали гуртожиток та промислові об’єкти,

також зафіксовані пошкодження житлових будинків у Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах.

Атака завдала значної шкоди цивільній інфраструктурі та ще раз підкреслила важливість ефективної протиповітряної оборони у регіоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд не націоналізуватиме Дарницьку ТЕЦ: обладнання для відновлення шукають у Європі, – Шмигаль