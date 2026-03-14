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Новости Фото Атака БПЛА на Сумы
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Враг нанес удар по жилому сектору Сум: возник масштабный пожар. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 марта, войска РФ атаковали жилой район города Сумы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС. 

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Есть повреждения

Как отмечается, повреждены частные домовладения, возник масштабный пожар.

Предварительно, погибших и травмированных нет.

"Из-за угрозы повторных атак спасателям пришлось временно приостановить работы и переместиться в безопасное место", — сообщили в ГСЧС.

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Последствия

Сумы после обстрела
Сумы после обстрела
Сумы после обстрела
Сумы после обстрела
Сумы после обстрела

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Что предшествовало?

  • Как сообщалось, враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами: четверо погибших и десять человек ранены.
  • Силы ПВО ликвидировали 58 вражеских ракет и 402 БПЛА.
  • Президент Зеленский заявил, что основной целью РФ была энергетика Киевского региона.
  • По данным Минэнерго, враг атаковал энергетику Киева и области, в столице и 6 областях наблюдаются отключения.

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Автор: 

Сумская область (4248) Сумы (1371) Сумский район (621)
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