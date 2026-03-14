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Враг нанес удар по жилому сектору Сум: возник масштабный пожар. ФОТОрепортаж
Сегодня, 14 марта, войска РФ атаковали жилой район города Сумы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Есть повреждения
Как отмечается, повреждены частные домовладения, возник масштабный пожар.
Предварительно, погибших и травмированных нет.
"Из-за угрозы повторных атак спасателям пришлось временно приостановить работы и переместиться в безопасное место", — сообщили в ГСЧС.
Последствия
Что предшествовало?
- Как сообщалось, враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами: четверо погибших и десять человек ранены.
- Силы ПВО ликвидировали 58 вражеских ракет и 402 БПЛА.
- Президент Зеленский заявил, что основной целью РФ была энергетика Киевского региона.
- По данным Минэнерго, враг атаковал энергетику Киева и области, в столице и 6 областях наблюдаются отключения.
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