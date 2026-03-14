Враг атаковал энергетику Киева и области, в столице и 6 областях наблюдаются отключения, - Минэнерго

Этой ночью враг вновь совершил комбинированную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Киева и области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Произошло отключение электроэнергии

Как отмечается, в результате атаки, а также из-за обстрелов вдоль линии фронта, повреждения получила и энергетическая инфраструктура в других регионах. Из-за этого на утро отключены потребители в г. Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской и Кировоградской областях.

"Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям", — говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, из-за массированных обстрелов в части регионов Украины усилены меры по ограничению потребления. С 8:00 введены графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности. Актуальная информация об ограничениях размещается на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения.

Что предшествовало?

Как сообщалось, враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами: четверо погибших и десять человек ранены.

Силы ПВО ликвидировали 58 вражеских ракет и 402 БПЛА.

Президент Зеленский заявил, что основной целью РФ была энергетика Киевского региона.

