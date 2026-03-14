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Новини Удари по енергетиці
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Ворог атакував енергетику Києва та області, є відключення у столиці і 6 областях, - Міненерго

енергетика під ударом рф

Цієї ночі ворог знову здійснив комбіновану масовану атаку на енергетичну інфраструктуру м.Києва та області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Є знеструмлення

Як зазначається, внаслідок атаки, а також через обстріли вздовж лінії фронту, пошкоджень зазнала й енергетична інфраструктура в інших регіонах. Через це на ранок є знеструмлені споживачі в м. Київ, Київській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській та Кіровоградській областях.

"Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, рятувальники та енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути світло споживачам", - йдеться у повідомленні.

За даними Міненерго, через масований обстріл у частині регіонів України посилені заходи обмеження споживання. З 8:00 запроваджені графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості. Актуальна інформація щодо обмежень розміщується на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетам: четверо загиблих та десять людей поранено.
  • Сили ППО ліквідували 58 ворожих ракет та 402 БпЛА.
  • Президент Зеленський заявив, що основною мішенню РФ була енергетика Київського регіону.

Також читайте: Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: одна людина загинула, шестеро поранених

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Київ (20935) Київська область (4644) енергетика (3860) Міненерго (1704)
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Топ коментарі
+10
А чому він тупий нацист? Є фактори, які вказують, що не підготовка до війни і знищення наших ракетних програм здійснена однією людиною і ця людина має те коріння. Ця людина не українець і навіть нічого спільного не має з Україною в плані знання культури, традицій, історії. Ця людина все своє життя до 2022 року насміхалася над Україною і українцями, несла у своїй антиукраїнській творчості виключно "русский мир". А як показали записи НАБУ, то все його оточення такого ж походження ні слова не говорили на українській мові і не допомагали Україні, а обкрадали Україну і чомусь змогли втекти туди, де їм близьке до душі і серця. А ще, вся влада, яку він прнизначив, розтиоптавши Конституцію України є такими ж самими і вони чомусь не українці. Я, особисто, поважаю всі нації, народи, етноси. В кожного народу є свої ідіоти, але це не означає, що весь народ є таким. Ви привели приклад Ізраїлю, так ця країна відшукала свою втрачену мову, культуру, традиції і за якісь там декілька років все вивчила і повернулася до свого коріння. А цей Ліфдор, ніс нам сюди російську, топтався по українській. Висміював Голодомор. Я навіть не уявляю, якби він поїхав з гастролями до Ізраїлю і там висміював Холокост. Також не уявляю, що в той час, коли в Ізраїлі була війна Воно чотирижди там відкосило від повісток.
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14.03.2026 10:54 Відповісти
+8
Сейчас КАЖДЫЙ украинец должен задавать властям один вопрос, ГДЕ РАКЕТЫ ПО моЦкве ?????? Везде и всюду поднимать именно этот вопрос!!!
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14.03.2026 10:30 Відповісти
+8
Які ракети? Зеленський вкрав усі гроші. А щоб ******* всякі не ставили питання, то він, як справжній цар, час від часу роздає їм по 1000 грн. Зараз хочуть ще бензину трохи роздати, бо той подорожав несподівано.
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14.03.2026 10:41 Відповісти

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