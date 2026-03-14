Ворог атакував енергетику Києва та області, є відключення у столиці і 6 областях, - Міненерго
Цієї ночі ворог знову здійснив комбіновану масовану атаку на енергетичну інфраструктуру м.Києва та області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Є знеструмлення
Як зазначається, внаслідок атаки, а також через обстріли вздовж лінії фронту, пошкоджень зазнала й енергетична інфраструктура в інших регіонах. Через це на ранок є знеструмлені споживачі в м. Київ, Київській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській та Кіровоградській областях.
"Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, рятувальники та енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути світло споживачам", - йдеться у повідомленні.
За даними Міненерго, через масований обстріл у частині регіонів України посилені заходи обмеження споживання. З 8:00 запроваджені графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості. Актуальна інформація щодо обмежень розміщується на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу.
Що передувало?
- Як повідомлялося, ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетам: четверо загиблих та десять людей поранено.
- Сили ППО ліквідували 58 ворожих ракет та 402 БпЛА.
- Президент Зеленський заявив, що основною мішенню РФ була енергетика Київського регіону.
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