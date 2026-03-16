Вісім людей постраждали через удари російських дронів на Сумщині

У Сумській області внаслідок дронових атак російських військ постраждали 8 людей.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Окупанти атакували область дронами

Зокрема, внаслідок удару ворожого БпЛА по проїзній частині у Сумах постраждали п’ятеро цивільних – дві жінки та троє чоловіків. Усім надали необхідну медичну допомогу, вони лікуються амбулаторно.

Ще один чоловік постраждав внаслідок ворожої атаки на околиці Сум, його госпіталізували.

"У Шосткинській громаді двоє місцевих жителів дістали поранення під час збиття ворожих БпЛА. Жінку та чоловіка наразі обстежують медики та надають необхідну допомогу", - розповів керівник ОВА.

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