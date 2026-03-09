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На окупованих територіях України можуть почати вилучати землю за "неосвоєння"

На окупованих територіях України можуть почати вилучати землю

На тимчасово окупованих Росією територіях України та у Росії з 1 березня 2028 року можуть почати вилучати земельні ділянки у власників. Підставою для незаконного вилучення може стати невикористання землі за цільовим призначенням або її неосвоєння.

Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр, посилаючись на російські медіа, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Закон" розробила російська служба Росреєстру. Він набрав чинності 1 березня 2025 року. Власникам земельних ділянок надаватимуть трирічний термін для освоєння землі – до 1 березня 2028 року.

"Освоєнням" земельної ділянки вважатимуть приведення її у стан, придатний для використання відповідно до визначеного цільового призначення та дозволів.

Якщо ж земля матиме ознаки неосвоєння, спочатку власнику надсилатимуть попередження, потім накладатимуть штраф, а останній етап передбачає вилучення земельної ділянки.

Землю відбиратимуть за рішенням "суду". Для земельних ділянок, придбаних після 1 березня 2025 року, трирічний строк освоєння відраховуватимуть з моменту виникнення права власності.

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Автор: 

армія рф (21275) земля (1755) окупація (6940) Україна (7423) війна в Україні (8520)
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спочатку свої землі освойте за Уралом, де тільки залишилося ведмедів та вовків вигнати.
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09.03.2026 16:06 Відповісти
ведмедів, вовків і кітайців
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09.03.2026 16:19 Відповісти
Нічого дивного. У нас те ж саме з тієї ж дати. Під приводом воєнного стану заборонили надавати дозвіл на оформлення земельних паїв. Під забудову і садівництво можна, а сільгосппризначення зась. Хоча продавати оформлені паї можна. Де логіка?
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09.03.2026 16:16 Відповісти
К чему это?
Я поддерживаю этот кацапский закон. Нам бы такое. Он требует чтобы (только не ржать) владельцы участков следили за своей землей.
Я живу в элитном поселке под Киевом где земля стоит штуку баксов за сотку.
Им, продавцам впадлу покосить бурьян на своих элитных участках. Похер, продается участок с многолетним бурьяном по пояс
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09.03.2026 19:55 Відповісти
Дуже правильна річ!Нам давно таке треба!Корупційно понакрали сотнями ділянок,щоби потім продати,а молоді ніде будувати(живуть як бомжі)!Земля надавалась безкоштовно,а вони хочуть продати -це як так?
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10.03.2026 13:05 Відповісти
 
 