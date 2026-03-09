На окупованих територіях України можуть почати вилучати землю за "неосвоєння"

На тимчасово окупованих Росією територіях України та у Росії з 1 березня 2028 року можуть почати вилучати земельні ділянки у власників. Підставою для незаконного вилучення може стати невикористання землі за цільовим призначенням або її неосвоєння.

Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр, посилаючись на російські медіа, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Закон" розробила російська служба Росреєстру. Він набрав чинності 1 березня 2025 року. Власникам земельних ділянок надаватимуть трирічний термін для освоєння землі – до 1 березня 2028 року.

"Освоєнням" земельної ділянки вважатимуть приведення її у стан, придатний для використання відповідно до визначеного цільового призначення та дозволів.

Якщо ж земля матиме ознаки неосвоєння, спочатку власнику надсилатимуть попередження, потім накладатимуть штраф, а останній етап передбачає вилучення земельної ділянки.

Землю відбиратимуть за рішенням "суду". Для земельних ділянок, придбаних після 1 березня 2025 року, трирічний строк освоєння відраховуватимуть з моменту виникнення права власності.

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