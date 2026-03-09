На окупованих територіях України можуть почати вилучати землю за "неосвоєння"
На тимчасово окупованих Росією територіях України та у Росії з 1 березня 2028 року можуть почати вилучати земельні ділянки у власників. Підставою для незаконного вилучення може стати невикористання землі за цільовим призначенням або її неосвоєння.
Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр, посилаючись на російські медіа, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Закон" розробила російська служба Росреєстру. Він набрав чинності 1 березня 2025 року. Власникам земельних ділянок надаватимуть трирічний термін для освоєння землі – до 1 березня 2028 року.
"Освоєнням" земельної ділянки вважатимуть приведення її у стан, придатний для використання відповідно до визначеного цільового призначення та дозволів.
Якщо ж земля матиме ознаки неосвоєння, спочатку власнику надсилатимуть попередження, потім накладатимуть штраф, а останній етап передбачає вилучення земельної ділянки.
Землю відбиратимуть за рішенням "суду". Для земельних ділянок, придбаних після 1 березня 2025 року, трирічний строк освоєння відраховуватимуть з моменту виникнення права власності.
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Я поддерживаю этот кацапский закон. Нам бы такое. Он требует чтобы (только не ржать) владельцы участков следили за своей землей.
Я живу в элитном поселке под Киевом где земля стоит штуку баксов за сотку.
Им, продавцам впадлу покосить бурьян на своих элитных участках. Похер, продается участок с многолетним бурьяном по пояс