На оккупированных территориях Украины могут начать изымать землю за "неосвоение"

На временно оккупированных Россией территориях Украины и в России с 1 марта 2028 года могут начать изымать земельные участки у владельцев. Основанием для незаконного изъятия может стать неиспользование земли по целевому назначению или ее неосвоение.

Об этом сообщает Крымскотатарский ресурсный центр, ссылаясь на российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

"Закон" разработала российская служба Росреестра. Он вступил в силу 1 марта 2025 года. Владельцам земельных участков будет предоставлен трехлетний срок для освоения земли – до 1 марта 2028 года.

"Освоением" земельного участка будет считаться приведение его в состояние, пригодные для использования в соответствии с определенным целевым назначением и разрешениями.

Если же земля будет иметь признаки неосвоения, сначала владельцу будут отправлять предупреждение, затем налагать штраф, а последний этап предусматривает изъятие земельного участка.

Земля будет отбираться по решению "суда". Для земельных участков, приобретенных после 1 марта 2025 года, трехлетний срок освоения будет отсчитываться с момента возникновения права собственности.

