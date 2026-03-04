Реєстр збитків: У "Дії" запустили тестування нової категорії заяв про втрачене майно. Хто може подати?

У "Дії" запустили бета-тестування послуги подання юридичними особами заяв до Міжнародного реєстру збитків за категорією C3.2 – "Втрата контролю над майном на тимчасово окупованих територіях".

Як повідомили в пресслужбі "Дії", якщо юридична особа втратила контроль над своїм майном через окупацію після 24 лютого 2022 року, це можна офіційно зафіксувати на міжнародному рівні.

"Юридичні особи, які не є державними органами, можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Після внесення заяви та доказів до Реєстру її передадуть компенсаційній комісії, яка визначатиме розмір належної компенсації", – розповіли в "Дії".

Хто може взяти участь у тестуванні

Стати бета-тестувальником може:

керівник юридичної особи,

представник із наданими цифровими повноваженнями.

Записатися на бета-тестування можна на порталі "Дія".

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Наприкінці лютого стало відомо, що українські біженці, які були змушені виїхати за кордон через повномасштабне вторгнення Росії, відтепер можуть подавати заяви до міжнародного Реєстру збитків.

У грудні минулого року Кабінет Міністрів оновив порядок подання заяв до міжнародного Реєстру збитків, відкривши його для бізнесу та органів влади.

Що таке Реєстр збитків

17 травня 2024 року на саміті Ради Європи у Рейк'явіку понад 40 країн і ЄС підписали договір про створення Реєстру збитків, завданих Україні агресією Росії.

Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Також у цю базу даних вноситимуть фінансові претензії постраждалих до РФ. Передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення.