Реєстр збитків: Біженці за кордоном тепер можуть подати заяву про моральну компенсацію

Українські біженці, які були змушені виїхати за кордон через повномасштабне вторгнення Росії, відтепер можуть подавати заяви до міжнародного Реєстру збитків.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, передає Укрінформ.

Шуляк розповіла, що йдеться про моральні збитки, яких родина чи громадянин зазнали від вимушеного переміщення.

Хто зможе отримати компенсацію

Так, із 23 лютого 2026 року біженці з України за кордоном мають можливість подавати до міжнародного Реєстру збитків (RD4U) заяви про моральні збитки від вимушеного переміщення за межі України. Йдеться про категорію A1.2, яка є продовженням раніше відкритої категорії "A1.1 – Вимушене внутрішнє переміщення".

Вимушено переміщеними за межі України будуть вважатися особи, яким був наданий захист чи притулок в іншій державі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Розміри компенсації для заяв у цій категорії будуть визначені, коли почне працювати Компенсаційна комісія.

"Заяви в цій категорії стосуються безпосередньо факту вимушеного переміщення за межі України як форми шкоди, завданої агресією. Тобто йдеться виключно про моральні збитки. Заяви, пов’язані з матеріальними наслідками такого переміщення, зокрема втратою оплачуваної роботи, житла чи іншими економічними втратами, а також депортацією дітей та дорослих – подаються в інших відповідних категоріях реєстру", – розповіла Шуляк.

Категорії реєстру

Шуляк зазначила, що, з урахуванням нової категорії A1.2, у RD4U вже відкрили третину всіх запланованих.

Так, наразі до реєстру вже можна вносити заяви у таких нематеріальних категоріях як вимушене внутрішнє переміщення, серйозні тілесні ушкодження, сексуальне насильство, смерть близького члена сім'ї, зникнення безвісти близького члена сім'ї, катування, примусова праця або служба, депортація дітей та дорослих тощо.

Також ідеться й про можливість подаватись у категоріях матеріальних збитків, таких як пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях тощо.

За словами Шуляк, найближчим часом буде відкрита для подання низка інших категорій заяв, зокрема для держави та юридичних осіб.

"У всіх попередніх категоріях українці подали вже понад 115 тис заяв, і понад 30 тис. вже було розглянуто і внесено до реєстру його радою. Однак можна очікувати, що після відкриття нової категорії кількість заяв стрімко зросте, оскільки йдеться про мільйони громадян, які є потенційними заявниками", – сказала Шуляк.

Подати заявку можна онлайн через портал "Дія".

Як повідомлялося, Національний банк України прогнозує, що повернення українських біженців розпочнеться в 2027 році, очікується, що повернуться близько 100 тис. осіб.

Станом на 30 листопада 2025 року майже 4,33 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.

Загалом, станом на 30 листопада 2025 року громадяни України становили понад 98,4% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Дорослі жінки становили 43,6% осіб з таким статусом, діти – майже третину (30,7%), а дорослі чоловіки – понад чверть (25,7%).