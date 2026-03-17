Россияне готовят полное отключение интернета на ВОТ Запорожской области, чтобы изолировать людей, - движение "Сопротивление"
На временно оккупированной территории Запорожской области российская администрация рассматривает возможность полной блокировки интернета, чтобы усилить контроль над местным населением.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают активисты движения "Сопротивление".
Подробности
По их данным, так называемый "губернатор" Евгений Балицкий обратился к российским структурам с просьбой разрешить полное отключение сети в регионе. Изначально такие ограничения планировали ввести до 16 марта, однако реализовать их в установленные сроки оккупационным властям не удалось.
Известно, что отключение интернета рассматривается как временная мера в рамках так называемых "специальных операций" ФСБ.
Причины, по которым оккупанты не смогли сразу реализовать блокировку, официально не объясняются. Вероятно, речь идет о технических трудностях. В то же время источники не исключают, что попытки полного отключения связи могут повториться в ближайшее время.
По информации активистов, одной из главных причин таких действий является недоверие оккупационных властей к местным жителям, которых российские структуры считают проукраински настроенными.
Фактически речь идет об очередной попытке информационной изоляции оккупированных территорий и усиления контроля над населением, чтобы ограничить доступ к правдивой информации и связь с подконтрольной Украине территорией.
.....розумникам що скажуть що в нас теж ГУЛАГ - так у нас теж при владі суцільні рузкомірці