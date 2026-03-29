"Цифровая крепость" на ВОТ: РФ ограничивает доступ к западным соцсетям, - ЦНС

Российские оккупанты на захваченных территориях систематически ограничивают доступ к западным социальным сетям.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Под запретом

Как отмечается, оккупационные власти блокируют Instagram, Facebook и X. Под запрет попали независимые СМИ и VPN-сервисы. Провайдеры затрудняют доступ к этим ресурсам. Попытки обойти ограничения теперь строго отслеживаются.

Фильтрация трафика

В ЦНС отмечают, что главным инструментом контроля стала система "ТСПУ". Это технические средства противодействия угрозам, установленные у провайдеров. Система позволяет централизованно фильтровать весь трафик. Она блокирует сайты в реальном времени без ведома пользователей.

Смотрите также: "Телефоны ни к чему": детская группа на росТВ спела песню о пользе отсутствия интернета. ВИДЕО

"Интернет на ВОТ превращается в закрытую экосистему. Основными источниками информации остаются только подконтрольные Кремлю ресурсы. Альтернативные точки зрения полностью вытесняются. Контент фильтруют еще до того, как он попадает к людям", - подчеркнули в Центре национального сопротивления.

Молодежь на ВОТ

Больше всего страдает молодежь. Она теряет связь с глобальным миром. Образовательные и культурные ресурсы заменяют локальными пропагандистскими аналогами. Такие сервисы формируют искаженную картину реальности."

Читайте: Россияне готовят полное отключение интернета на ВОТ Запорожья, чтобы изолировать людей, - движение "Спротив"

"Оккупанты строят "цифровую крепость". Здесь интернет стал инструментом цензуры и тотального контроля. Это среда манипуляций, а не свободного обмена мнениями", - добавили в ЦНС.