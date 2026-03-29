РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10428 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Рф начала глушить мобильный интернет Запрет соцсетей
548 3

"Цифровая крепость" на ВОТ: РФ ограничивает доступ к западным соцсетям, - ЦНС

Российские оккупанты на захваченных территориях систематически ограничивают доступ к западным социальным сетям.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Под запретом

Как отмечается, оккупационные власти блокируют Instagram, Facebook и X. Под запрет попали независимые СМИ и VPN-сервисы. Провайдеры затрудняют доступ к этим ресурсам. Попытки обойти ограничения теперь строго отслеживаются.

Фильтрация трафика

В ЦНС отмечают, что главным инструментом контроля стала система "ТСПУ". Это технические средства противодействия угрозам, установленные у провайдеров. Система позволяет централизованно фильтровать весь трафик. Она блокирует сайты в реальном времени без ведома пользователей.

"Интернет на ВОТ превращается в закрытую экосистему. Основными источниками информации остаются только подконтрольные Кремлю ресурсы. Альтернативные точки зрения полностью вытесняются. Контент фильтруют еще до того, как он попадает к людям", - подчеркнули в Центре национального сопротивления.

Молодежь на ВОТ

Больше всего страдает молодежь. Она теряет связь с глобальным миром. Образовательные и культурные ресурсы заменяют локальными пропагандистскими аналогами. Такие сервисы формируют искаженную картину реальности."

"Оккупанты строят "цифровую крепость". Здесь интернет стал инструментом цензуры и тотального контроля. Это среда манипуляций, а не свободного обмена мнениями", - добавили в ЦНС.

Автор: 

интернет (1683) оккупация (10142) Центр национального сопротивления (603)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кто еще хочет отдать Донбасс рашke ради "мира"?
показать весь комментарий
29.03.2026 10:08 Ответить
"Цифрову фортецю" запланували і слуги.
На поготові для вр вже лежать пункти від федора,на рахунок цифрового рабства,які нічим не поступається діючому вже у рашці закону.
показать весь комментарий
29.03.2026 10:16 Ответить
Що ти мелеш? Як можна рашку порівнювати з Україною? Ждун?
показать весь комментарий
29.03.2026 10:54 Ответить
 
 