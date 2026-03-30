Дроны атаковали Алчевск: под ударом - металлургический комбинат и подстанция. ФОТОрепортаж

Ночью 30 марта в оккупированном Алчевске раздались взрывы. После ударов дронов часть города осталась без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.

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Отмечается, что в городе прогремела серия взрывов. После этого в Алчевске, а также в ряде других населенных пунктов оккупированной части Луганщины пропало электроснабжение.

По информации канала Exilenova+, дроны могли поразить подстанцию и металлургический комбинат в городе.

Детали уточняются

Официальной информации от оккупационных властей пока нет. Обстоятельства и последствия атаки уточняются.

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Атака на Алчевск













