Враг наиболее активно наступает на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб

За минувшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений. Российские войска активизировали атаки сразу на нескольких участках фронта. Больше всего штурмов зафиксировано на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес ракетный удар одной ракетой, 70 авиационных ударов, сбросив 237 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9355 дронов-камикадзе и осуществил 3912 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 61 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов:

Вольная Слобода Сумской области;

Лесное, Покровское, Писанцы, Новоалександровка, Гавриловка, Подгавриловка, Христофоровка Днепропетровской области;

Заливное, Копани, Гуляйпольское, Чаривное, Марьяновка, Софиевка, Зоревка, Воздвиженское, Широкое, Долинка, Гуляйполе, Мирное, Заречное Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 111 обстрелов, из которых четыре – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Вильча и в сторону Зыбино и Охримовки.

На Купянском направлении агрессор 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Новоосиново, Петропавловка, Новая Кругляковка, Богуславка, Новоплатоновка и Боровская Андреевка.

На Лиманском направлении противник атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Чернещина, Лиман и Новосергиевка.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Рай-Александровки, Платоновки, Закитного и Калеников.

На Краматорском направлении наши защитники отразили две вражеские попытки продвинуться вперед в районах населенных пунктов Федоровка Вторая и Николаевка.

На Константиновском направлении враг совершил 26 атак вблизи Константиновки, Плещиевки, Клебан-Бика, Степановки, Русина Яра, Новопавловки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовую операцию агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Удачное, Торецкое, Новоалександровка, Покровск, Новониколаевка, Беляковка, Молодецкое, Дачное, Филия и Новопавловка, а также в сторону населенного пункта Ганновка.

На Александровском направлении противник десять раз атаковал в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Александроград, Сичневое, Злагода, Терновое, Вишневое, Рыбное и Красногорское.

Десять атак оккупантов произошло за последние сутки на Гуляйпольском направлении в районах Доброполья, Зализнычного, Варваровки, Еленокстантиновки, Гуляйполя и Мирного.

На Ореховском направлении враг атаковал в районе населенного пункта Приморское.

На Приднепровском направлении штурмовые действия врага не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательные группировки врага не выявлены.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения личного состава и пункт управления беспилотными летательными аппаратами оккупантов.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 870 человек. Также враг потерял четыре танка, четыре боевые бронированные машины, 48 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 2471 беспилотный летательный аппарат, 183 единицы автомобильной техники.