Войска РФ активизировались в Покровско-Мирноградской агломерации: пытаются продвинуться в Гришино и возле Родинского, - ГВ "Схід"

В районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Наблюдается активизация наступательных действий противника на этом направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, штурмовые действия ведутся сразу на нескольких направлениях в Покровской агломерации с применением легкой техники, квадроциклов и пехотных групп.

Где враг концентрирует усилия?

Основные усилия враг направляет на продвижение в районах Гришино и в направлении Родинского, пытается продвигаться флангами.

Силы обороны отражают многочисленные атаки на Гришино. В центре населенного пункта продолжаются стрелковые бои, украинские подразделения сдерживают противника и блокируют его продвижение с востока поселка. Одновременно враг также пытается продвигаться на запад, избегая прямого входа в Гришино", - говорится в сообщении.

Бои за Покровск

На северных окраинах Покровска украинские военные блокируют попытки продвижения врага и удерживают определенные рубежи.

На направлении Мирноград-Родинское подразделения Сил обороны Украины также уничтожают и останавливают противника.

"В целом, количество вражеских штурмов на Покровском направлении за минувшие сутки существенно возросло. Наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподогороднее, Молодецкое, Новое Шахово, Червоный Лиман, Новопавловка, Дачное и в сторону Гришино, Шевченко, Филии", - добавили в ГВ "Схід".

Наши подразделения осуществляют усиленную аэроразведку, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокирование вражеской логистики, системно проводят поисково-ударные действия.

Потери РФ

Активно работают подразделения беспилотников, артиллерия и авиация. Наши воины наносят врагу значительные потери.

В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются наибольшими - 477 захватчиков за минувшие сутки.

Уничтожено 1734 БПЛА различных типов, уничтожено и повреждено 131 единица другого вооружения и техники.

В частности, повреждено 4 танка, уничтожено и повреждено 12 единиц артиллерийского вооружения, 40 единиц автомобильного транспорта и 72 - специальной техники.

Подразделения группировки войск "Схід" сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 94 пункта управления российских БПЛА.

