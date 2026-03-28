Враг пытался продвинуться в районе Васюковки и Федоровки Второй, - ГВ "Схід"

На Славянском направлении за прошедшие сутки наши защитники отразили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед вблизи Платоновки, а также в направлении Рай-Александровки и Ризниковки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Обстановка на Краматорском направлении

Как отмечается, на Краматорском направлении враг осуществил три наступательные действия в сторону Маркового и Червоного.

"Враг также пытался продвинуться в районе населенных пунктов Васюковка и Федоровка Вторая. Наши подразделения отражают попытки оккупантов улучшить свое положение, блокируют попытки инфильтрации небольших пехотных групп, удерживают определенные рубежи. Захватчики несут значительные потери", - говорится в сообщении.

На Константиновском направлении враг совершил 35 атак в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и в районах населенных пунктов Плещиевка, Русин Яр, Яблуновка, Софиевка.

Ситуация в Покровско-Мирноградской агломерации

В районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Фиксируются признаки подготовки противника к активизации наступательных действий с привлечением накопленных резервов. Враг наращивает количество авиаударов и применение других огневых средств.

"Россияне пытаются полностью овладеть Покровском и Мирноградом. Подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные позиции на северных окраинах этих населенных пунктов.

Силы обороны Украины противодействуют намерениям врага, сдерживают вражеские штурмы", - отмечают в ГВ "Схід".

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое, Новое Шахово, Новоподогороднее, Новопавловка.

Нашими подразделениями осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокировка вражеской логистики, системно проводятся поисково-ударные действия.

Активно работают подразделения дронов, артиллерия и авиация. Наши воины наносят врагу значительные потери.

Потери войск РФ

В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются наибольшими - 463 захватчика за прошедшие сутки.

Уничтожено 1530 БПЛА различных типов, уничтожено и поражено 135 единиц другого вооружения и техники. В частности, повреждено 2 установки РСЗО, уничтожено и повреждено 18 единиц артиллерийского вооружения, 35 единиц автомобильного транспорта и 75 - специальной техники.

Подразделения группировки войск "Схід" сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 81 пункт управления российских БПЛА.