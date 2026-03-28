Стрелковые бои в Гришино: враг пытается прорвать оборону, - 7 корпус ДШВ

В районе Гришино и Родинского продолжаются перестрелки. Силы обороны отражают атаки и уничтожают артиллерию противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Основные усилия враг направляет на продвижение в районах Гришино и в направлении Родинского, пытаясь действовать так называемыми "малыми клешнями" и продвигаясь флангами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Силы обороны в зоне ответственности 7 корпуса ДШВ отражают ежедневные атаки на Гришино.

"В центре населенного пункта продолжаются стрелковые бои, а украинские подразделения сдерживают противника и блокируют его продвижение с востока поселка. Одновременно враг чаще пытается продвигаться на запад, избегая прямого входа в Гришино", - подчеркнули военные.

Бои в Покровской агломерации

На северных окраинах Покровска украинские военные блокируют попытки продвижения врага и удерживают определенные рубежи.

На направлении Мирноград-Родинское подразделения в полосе обороны 7 корпуса ДШВ уничтожают и останавливают противника в тесной координации с 1 корпусом НГУ "Азов".

"Фиксируется рост применения КАБ и ударных БПЛА во всей Покровской агломерации. Противник активно использует неблагоприятные погодные условия последних дней для прикрытия перемещений и накопления сил", - говорится в сообщении.

Несмотря на попытки врага накопить артиллерию, усилия Сил обороны направлены на ослабление огневых возможностей противника. "В частности, за последние два дня 147-я отдельная артиллерийская бригада 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ уничтожила и повредила четыре вражеские пушки в районе Покровска и Мирнограда", - сообщили военные.

