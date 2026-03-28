За сутки на фронте произошло 181 боевое столкновение. Враг наступает на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Силы обороны отражают попытки оккупантов укрепить свои позиции и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на различных участках фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 181 боевое столкновение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 59 авиаударов, сбросив 228 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8269 дронов-камикадзе и осуществил 3567 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 67 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Покровское, Левадное, Подгавриловка, Ивановка Днепропетровской области; Цвитковое, Новоселовка, Долинка, Широкое, Копани, Верхняя Терса, Воздвижовка, Любицкое, Горкое, Гуляйпольское, Орехов и Преображенка Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений, противник нанес один авиаудар, сбросил три авиабомбы, осуществил 89 обстрелов, из которых пять – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в направлениях населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Зыбино, Малая Волчая и Охримовка.

На Купянском направлении агрессор восемь раз атаковал в направлениях населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Глушковка, Новоплатоновка, Подолы, Новоосиново, Песчаное.

На Лиманском направлении противник атаковал девять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в направлениях населенных пунктов Новосергиевка, Ставки, Дробышево, Лиман и в районе Среднего.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед недалеко от Платоновки и в направлении Рай-Александровки и Разниковки.

На Краматорском направлении враг осуществил три наступательные действия в сторону Марково и Червоного.

На Константиновском направлении враг совершил 35 атак в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и в районах населенных пунктов Плещиевка, Русин Яр, Яблоновка, Софиевка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Погода сдерживает наступление РФ на Константиновском направлении, - 93 ОМБр "Холодный Яр"

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое, Новое Шахово, Новоподогороднее, Новопавловка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 155-й бригаде заявили, что Гришино в Донецкой области находится под контролем украинских защитников

На Александровском направлении противник четыре раза атаковал в сторону населенных пунктов Александроград, Вербовое, Калиновское.

На Гуляйпольском направлении произошло 21 атака оккупантов в сторону населенных пунктов Варваровка, Староукраинка, Еленоконстантиновка, Зеленое, Зализнычное и в районе Мирного.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Гуляйпольское направление РФ стягивает морскую пехоту, - Силы обороны юга

На Ореховском направлении за прошедшие сутки активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну вражескую атаку вблизи Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по трем районам сосредоточения личного состава оккупантов.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек. Также враг потерял четыре танка, 10 боевых бронированных машин, 73 артиллерийские системы, семь реактивных систем залпового огня, 1501 беспилотный летательный аппарат, 227 единиц автомобильной и пять единиц специальной техники.