В 155-й бригаде заявили, что Гришино на Донетчине находится под контролем украинских защитников

Несмотря на регулярные проникновения оккупантов, 155-я бригада удерживает село Гришино в Донецкой области и имеет там более сотни своих военнослужащих.

Об этом в комментарии "УП" рассказал командир 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Станислав Лучанов, сообщает Цензор.НЕТ.

Обстановка в Гришино

"У нас достаточно военнослужащих в самом Гришино. У нас есть позиции даже перед Гришино – со стороны Покровска, перед промзоной. Точное количество людей в Гришино я озвучивать не буду, но это более 100 человек. Противник, конечно, проникает, но полностью все Гришино под нашим контролем, по всему Гришино находятся наши люди. У меня недавно был объективный контроль, я показывал с дронов все позиции на видео. Все позиции на связи", – сказал командир.

Он рассказал, что "сейчас мы активно зачищаем север Гришино и движемся на юг, зачищаем левый, правый фланги – и спускаемся к самому Покровску".

"Поэтому я бы не утверждал, что Гришино потеряно, или что здесь ежедневно идет продвижение", – подчеркнул Лучанов.

По его словам, количество проникшего противника в Гришино точно измерить трудно – это примерно от 20 до 50 россиян.

Отмечается, что 27 марта на подступах к селу 155-я бригада уничтожила 12 россиян и ранила как минимум еще одного. Ежедневно количество уничтоженного противника в Гришино составляет от 10 до 20.

По данным 155-й бригады, приблизительная линия боевого столкновения по Гришиному проходит за пределами самого Гришиного.

Российские войска пытаются проникнуть в Гришино сразу с трех направлений:

с запада – это сторона дороги Е-50 (Павлоград-Покровск);

с востока – поля, посадки и фермы между Гришино и Покровском;

с юга – со стороны самого Покровска.

Смотрите также: Значительная часть Гришино разрушена, продолжаются интенсивные бои, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО

Что предшествовало

Напомним, что днем 27 марта проект DeepState сообщал, что россияне продвигаются в Гришино Донецкой области.

Читайте также: Рашисты продвинулись в Гришино и Софиевку в Донецкой области, - DeepState