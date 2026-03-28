В 155-й бригаде заявили, что Гришино на Донетчине находится под контролем украинских защитников
Несмотря на регулярные проникновения оккупантов, 155-я бригада удерживает село Гришино в Донецкой области и имеет там более сотни своих военнослужащих.
Об этом в комментарии "УП" рассказал командир 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Станислав Лучанов, сообщает Цензор.НЕТ.
Обстановка в Гришино
"У нас достаточно военнослужащих в самом Гришино. У нас есть позиции даже перед Гришино – со стороны Покровска, перед промзоной. Точное количество людей в Гришино я озвучивать не буду, но это более 100 человек. Противник, конечно, проникает, но полностью все Гришино под нашим контролем, по всему Гришино находятся наши люди. У меня недавно был объективный контроль, я показывал с дронов все позиции на видео. Все позиции на связи", – сказал командир.
Он рассказал, что "сейчас мы активно зачищаем север Гришино и движемся на юг, зачищаем левый, правый фланги – и спускаемся к самому Покровску".
"Поэтому я бы не утверждал, что Гришино потеряно, или что здесь ежедневно идет продвижение", – подчеркнул Лучанов.
По его словам, количество проникшего противника в Гришино точно измерить трудно – это примерно от 20 до 50 россиян.
Отмечается, что 27 марта на подступах к селу 155-я бригада уничтожила 12 россиян и ранила как минимум еще одного. Ежедневно количество уничтоженного противника в Гришино составляет от 10 до 20.
По данным 155-й бригады, приблизительная линия боевого столкновения по Гришиному проходит за пределами самого Гришиного.
Российские войска пытаются проникнуть в Гришино сразу с трех направлений:
- с запада – это сторона дороги Е-50 (Павлоград-Покровск);
- с востока – поля, посадки и фермы между Гришино и Покровском;
- с юга – со стороны самого Покровска.
Что предшествовало
Напомним, что днем 27 марта проект DeepState сообщал, что россияне продвигаются в Гришино Донецкой области.
