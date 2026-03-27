У 155-й бригаді заявили, що Гришине на Донеччині перебуває під контролем українських захисників

Попри регулярну інфільтрацію окупантів 155-та бригада утримує село Гришине Донецької області та має там понад сотню своїх військовослужбовців.

Про це в коментарі "УП" розповів командир 155-ї окремої механізованої бригади "Анна Київська" Станіслав Лучанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Обстановка в Гришиному

"У нас достатньо військовослужбовців у самому Гришиному. У нас є позиції навіть перед Гришиним – з боку Покровська, перед промкою. Точну кількість людей у Гришиному я озвучувати не буду, але це понад 100 людей. Противник, звісно, інфільтрується, але повністю все Гришине під нами, по всьому Гришиному є наші люди. У мене нещодавно був обʼєктивний контроль, я показував з пташок (дронів, - ред.) усі позиції на відео. Усі позиції на звʼязку", - сказав командир.

Він розповів, що "зараз ми активно зачищаємо північ Гришиного і рухаємося на південь, зачищаємо лівий, правий фланги – і спускаємося до самого Покровська".

"Тому я б не стверджував, що Гришине втрачене, або що тут щодня йде просування", - наголосив Лучанов.

За його словами, кількість інфільтрованого противника в Гришиному точно виміряти важко – це приблизно від 20 до 50 росіян.

Зазначається, що 27 березня на підходах до села 155-та бригада знищила 12 росіян та щонайменше ще одного поранила. Щодня кількість знищеного противника в Гришиному складає від 10 до 20.

За даними 155-ї бригади, приблизна лінія бойового зіткнення по Гришиному проходить за межею самого Гришиного.

Російські війська намагаються просочитися в Гришине одразу з трьох напрямків:

із заходу – це сторона дороги Е-50 (Павлоград-Покровськ);

зі сходу – поля, посадки та ферми між Гришиним і Покровськом;

з півдня – з боку самого Покровська.

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Що передувало

Нагадаємо, що вдень 27 березня проєкт DeepState повідомляв, що росіяни мають просування у Гришиному Донецької області.

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