У 155-й бригаді заявили, що Гришине на Донеччині перебуває під контролем українських захисників
Попри регулярну інфільтрацію окупантів 155-та бригада утримує село Гришине Донецької області та має там понад сотню своїх військовослужбовців.
Про це в коментарі "УП" розповів командир 155-ї окремої механізованої бригади "Анна Київська" Станіслав Лучанов, повідомляє Цензор.НЕТ.
Обстановка в Гришиному
"У нас достатньо військовослужбовців у самому Гришиному. У нас є позиції навіть перед Гришиним – з боку Покровська, перед промкою. Точну кількість людей у Гришиному я озвучувати не буду, але це понад 100 людей. Противник, звісно, інфільтрується, але повністю все Гришине під нами, по всьому Гришиному є наші люди. У мене нещодавно був обʼєктивний контроль, я показував з пташок (дронів, - ред.) усі позиції на відео. Усі позиції на звʼязку", - сказав командир.
Він розповів, що "зараз ми активно зачищаємо північ Гришиного і рухаємося на південь, зачищаємо лівий, правий фланги – і спускаємося до самого Покровська".
"Тому я б не стверджував, що Гришине втрачене, або що тут щодня йде просування", - наголосив Лучанов.
За його словами, кількість інфільтрованого противника в Гришиному точно виміряти важко – це приблизно від 20 до 50 росіян.
Зазначається, що 27 березня на підходах до села 155-та бригада знищила 12 росіян та щонайменше ще одного поранила. Щодня кількість знищеного противника в Гришиному складає від 10 до 20.
За даними 155-ї бригади, приблизна лінія бойового зіткнення по Гришиному проходить за межею самого Гришиного.
Російські війська намагаються просочитися в Гришине одразу з трьох напрямків:
- із заходу – це сторона дороги Е-50 (Павлоград-Покровськ);
- зі сходу – поля, посадки та ферми між Гришиним і Покровськом;
- з півдня – з боку самого Покровська.
Що передувало
Нагадаємо, що вдень 27 березня проєкт DeepState повідомляв, що росіяни мають просування у Гришиному Донецької області.
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